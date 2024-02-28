台灣商場活春宮影片瘋傳｜年青男女疑眾目睽睽口交　女Sales看呆

最近一段影片在網上瘋傳，1對情侶竟然在台灣購物中心公開做不雅行為，女方趴在男生下面疑似進行口交。



現在網絡上已經有不少人看過事發影片，此事也驚動當地警方，警方表示將透過閉路電視畫面尋人，也呼籲大家別再擴散影片。

點圖放大瀏覽涉事影片截圖：

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最近一段影片在社交平台上瘋傳，事發地點位於桃園市蘆竹區台茂購物中心，1對情侶直接坐在沙發區做不雅行為。

男生躺在沙發上、女的則是穿著連帽上衣，將自己的頭蓋住，接著整張臉蓋在對方的下體，顯然是在進行不雅行為，如此誇張的舉止也被一旁女售貨員紀錄下來。

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這段影片現在已經在網絡上廣為流傳，也因此驚動到警方，蘆竹警分局表示，目前未接獲相關報案，因此仍在查證中。

但已初步掌握年輕男女的身份，若查證2人的行為屬實，將依公然猥褻罪送辦，也呼籲民眾不要轉發影片，也別在公眾場合作出違反善良風俗的行為。

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