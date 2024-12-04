尹錫悅的戒嚴令：可能是史上最笨拙的政變

韓國時間12月3日晚上10時40分左右，總統尹錫悅突然宣布將在大約20分鐘之後實施戒嚴令，聲稱要剷除親朝鮮勢力和保衛自由憲政秩序，指責在野共同民主黨多數控制的國會是立法獨裁、企圖推翻自由民主體制。這是1987年韓國解嚴以來首次宣布戒嚴。

戒嚴司令部司令、國防部陸軍參謀總長朴安洙隨即發布命令，禁止包括國會在內的政治活動，禁止集會、示威、罷工（包括持續大半年的醫生罷工），禁止炮製假新聞、操縱輿論，所有新聞與出版活動都會受到戒嚴司監控。

不過，人民馬上到國會聚集，議員們也大體上能以證件進入國會（但共同民主黨領袖李在明似乎要爬越圍欄才能進入國會），而媒體繼續傳播反對派的言論。李在明，以至尹錫悅所屬的國民力量領袖韓東勳，都一同反對戒嚴令。

到當時時間4日凌晨1時左右，全體300名國會議員中有190位包括執政黨和在野黨派在內的議員已到國會出席緊急投票，根據憲法中國會能以過半數推翻戒嚴令的規定，一致投票推翻尹錫悅的戒嚴令。

韓國戒嚴：12月4日清晨，大批民眾在國外聚集。（Reuters）

雖然國會投票之後，還需要總統正式取消戒嚴令，但此前在戒嚴令實施後進入國會的軍人已經開始離開。當然，接下來尹錫悅如果要硬推戒嚴的話，還是要看軍隊的取態，不過截至本文出街之時，美國拜登當局已同尹錫悅政府保持距離、表明不知情，而上街反抗戒嚴的示威民眾卻愈來愈多，相信到黎明之後更是如此。

從現況來看，這場「政變」看起來已經失敗告終。這也可能是世界歷史上實行時間最短的戒嚴令。

2022年以極低得票差距擊敗李在明上台的尹錫悅及其妻子金建希，一直以來醜聞纏身、民望低落。尹錫悅口講自由、民主，卻一直針對對他作負面報道的媒體（韓國新聞自由排名在其兩年多任內跌了十多位），也似乎利用檢察當局打擊像李在明之類的政敵。而金建希的醜聞更是持續不斷，從收受名牌手袋到涉嫌幕後干預選舉人選都有。

本年以來，醫生罷工大半年未解決、朝韓關係每下愈況等，也進一步打擊尹錫悅的民望。根據11月底韓國蓋洛普的民調，只有19％人滿意尹錫悅的表現，不滿者高達72％。

韓國戒嚴：12月4日清晨，國會迅速投票駁回尹錫悅的戒嚴令。（Reuters）

本年4月的國會選舉，國民力量大敗，共同民主黨繼續控制多數（170席），反對黨派一共有192席。反對派一直推動彈劾案，針對尹錫悅本人，以至其他被指違法的官員，而且也同時推動針對金建希等人的調查。在來年的預算之爭中，反對派也扣減了4.1萬億韓元。這些反對派的行動在尹錫悅宣布戒嚴之時也被提及。

早在本年7月，一個要求彈劾尹錫悅的網上聯署已經籌集到超過100萬人支持。不過，由於通過彈劾的門檻是國會三分之二議員支持，而國民力量就控制了國會300席的108席，如果沒有同黨倒戈，尹錫悅是「罵不倒」的。而且，就算總統遭到彈劾，還需要憲法法院審理才能解除其職務，當中必需涉及重大違反憲法或法律的證據。

2004年盧武鉉就被彈劾過，最終被暫停職務63天後獲憲法法院駁回。而韓國史上唯一一次成功以彈劾讓總統免職的事例就只有2016年被國會彈劾、2017年被法院裁定彈劾成立的朴槿惠。

韓國戒嚴：12月4日清晨，大批民眾在國會外留守抗議戒嚴令。媒體報道指聚集人數愈來愈多。（Reuters）

一直以來，分析普遍認為，就算尹錫悅民望低落、他本人和妻子醜聞纏身、施政失敗，要把他彈劾下台還是一個不可能的任務，韓國人民大概只好等他只得一屆的五年法定任期完結。

不過，這次尹錫悅突然豪賭一場宣布戒嚴，卻為「一石二鳥」地為他自己的彈劾案開路。一方面，尹錫悅本來就同韓東勳鬧不和，這次推翻戒嚴令的投票背後也有國民力量議員支持，恐怕要多找至少8名議員倒戈贊成彈劾將不會是一件難事。另一方面，尹錫悅自己無緣無端宣布戒嚴，甚至有可能試圖不理國會投票而繼續試圖硬推戒嚴，已足以構成他違反憲法的罪證，憲法法院並無攔阻彈劾之理。

這一次，尹錫悅大概已經為自己的總統生涯提早劃上句號。