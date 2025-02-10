美日同盟的「黃金時代」對中國意味着什麼？

2月8日，美國總統特朗普與日本首相石破茂在白宮實現首次會晤。白宮與傳統盟友日本確認了特朗普時代的兩國關係——雙方將開啟新的美日同盟「新的黃金時代」。從目前已公布的消息看，日本將對美國展開1萬億美元的大規模投資，購買美國石油和天然氣，以及與美國簽訂10億美元軍事採購合約。特朗普政府也明確了尖閣諸島（中方稱釣魚島）適用於《美日安保條約》第五條。這一輪美日互動可謂「熱絡」。



撰文：海鳴 駐日資深記者



從會晤中特朗普的表態來看，美國對印太地區的態度可謂強勢，可以認為，這一次的美日首腦會晤，本質是美國對印太地區，特別是針對中國的一次強力宣誓——即美國將在印太地區與中國對抗，美國將投入全部資源抑制中國在印太地區的影響力和並全力壓縮北京的戰略空間。

在特朗普和石破茂發布的聯合聲明中，兩國表示強烈反對中國試圖強制改變東海現狀，以至在南海的海洋權益主張、填海造地軍事化和威脅及挑釁活動，又強調台海對國際安全和繁榮不可或缺，反對任何強制單方改變現狀的行動。同時，聲明還稱美日繼續尋求雙邊關係的「黃金時代」。

對於這種涉華消極動向，中國外交部已經提出嚴正交涉，表達嚴重關切和強烈不滿。

那麼，所謂「新的美日同盟黃金時代」具體來說究竟將對中國的利益產生何種影響？

筆者認為，其將從政治、經濟和軍事安全三大方面全面影響中國。首先，從政治方面，美日同盟與中國間的意識形態陣營化對立趨勢或將繼續加強。通過此次石破茂訪美，在表面上看，美日兩國重新確認了美日同盟在政治上的戰略意義。這種同盟關係是基於兩國共同的理念和意識形態。而隨着全球化的演進，美日同盟在理念和意識形態領域有所淡化。

2025年2月7日，日本首相石破茂在美國華盛頓白宮與總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會晤，並向對方贈送一頂「金色武士頭盔」。（人形のはなふさ網站）

但近年來，伴隨逆全球化趨勢不斷增強，國家間的陣營化對抗再次「捲土重來」，美日同盟的意識形態特徵開始凸顯。而本次石破茂訪美，似乎奠定了美日同盟的傳統基調，即以西方自由世界意識形態為基調的美日同盟的全面復活，東亞地區的「東西方陣營對立」在特朗普任內的接下來四年間或將不可避免。而中國作為全世界最大也是實力最強的社會主義國家，將成為美日同盟政治上最大的敵對國家。

儘管中國外交部不斷強調，冷戰思維小院高牆不可取，但在整個全球政治大氣氛下，近年來，美西方對社會主義中國發動一場新的冷戰甚至熱戰已經逐漸形成「潮流」，對決彷彿已不可避免。可以認為，此次美日首腦會談，為美日同盟奠定的新的政治基調就是「對抗中國」。

然而由於特朗普的不確定性以及外界普遍認為的其「商人治國」的思維，美日同盟強化後與中國產生衝突是否會對美國的實際利益造成傷害，可能是特朗普更為關心的。從日本的角度說，近年來，日本把自己定位為受到中國實力擴張首要的「受害者」的角色，遏制中國成為日本政府和民間的一種共識。然而，儘管特朗普上台以來打出了對華強硬的姿態，但在其「美國優先」的基本政治路線下，希望依靠利用特朗普的美國在政治上圍堵中國恐怕「不太靠譜」。

2025年2月7日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓白宮與日本首相石破茂會面時握手。（Reuters）

其次，經濟方面，中國與日本人均收入差距或再次拉大。通過雙方首腦此次會晤，日本再次確認了在經濟上完全親美的路線，不同的是，此次日本承諾將加大投資美國的力度，考慮到日本也曾大規模投資中國，日本資金在目前的傾向性不言而喻。可以認為，經濟方面，在中美的天平上，日本將徹底倒向美國。而對中國的影響則在於日本的資金和企業從中國撤出的速度或將加快加大。

從本次會晤成果來看，石破茂似乎也成功說服了特朗普不要把關稅大棒砸向日本。同時，日本在高科技領域的貿易上也將強化配合美國封堵中國，對中國的科技業發展產生不利影響。

此外，值得注意的是，伴隨日本央行近期加息的舉措，長期疲軟的日元出現了強力的反彈，而美日首腦會晤後，日元作為避險貨幣的作用再次凸顯，國際資本或將出現一波甚至幾波買入日元的狂潮。從日方的認識角度，中國由於房地產泡沫破滅實質已進入通縮時代，伴隨中國央行不斷降息降準，人民幣走軟已板上釘釘。人民幣對日元匯率或出現數輪貶值；而當日本承諾採購大量美國原油和天然氣後，日本的能源問題和輸入性通脹問題將得到解決，日本經濟將重新進入温和擴張的良性循環。

2月7日，石破茂在記者會上拿起他和特朗普的合照。（Reuters）

石破茂希望通過與特朗普的此次會晤協調美日間的經濟政策，實現拉大中日之間人均收入差，縮小與中國之間的經濟總量差，提振日本獨自抗衡中國的能力。

然而，在石破茂提出向美國投資1萬億美元後，日本國內已出現強烈的反對聲浪，認為「石破茂賣國」，這是因為目前在日本政府債台高築的情形下，國內民生艱難，特別是吸收大量就業的中小企業的稅賦沉重,此時由政府主導的投資，如何籌措如此大規模資金存在巨大疑問。同時，即使日本能夠大規模投資美國，投資實施後，日本的國力是否能承受同樣存疑。因此，儘管承諾非常「美麗」，但是否能夠兑現依然有待觀察。

最後，在軍事安全方面，料日本將接下來全力配合美國，在地區間強力遏制中國。美日首腦會談的定調其本質就是再次確認強化美日軍事同盟，而本次特別要發揮日本的能力，對中國的軍力進行強力遏制。美日已經確認日本將採購約10億美元的美製軍事裝備，而日本提升防衛費至GDP佔比的2%這一政策也得到了特朗普政府的完全首肯。因此，日本政府已經排除了擴張軍力在國內外存有的所有阻力。

特朗普把他像圖片集一般的著作《Save America》送給石破茂。（Reuters）

本次美日首腦會談後，中國將完全成為美日同盟針對的假想敵，可以認為其軍事行動也將完全圍繞阻遏中國展開。中國將在未來面臨來自日本的強力的軍事壓力。同時，筆者也注意到，此次美日首腦會晤在軍事方面不僅強調美日之間的合作，更將美日韓，美日菲等軍事框架拉入，期望在更大的範圍內更有效的對中國產生軍事威懾。

然而即便在軍事問題上，美日能否順利「圍堵」同令人懷疑。從過往來看，特朗普的一貫風格是達成交易，其所有的手段包括軍事手段最終都為達成交易而服務。當軍事對峙影響達成交易，特朗普會毫不猶豫為後者讓步。日本近年來希望驅使美國在東亞地區與中國展開對抗，而此次石破茂的目的也是非常明顯。然而在越不過的「特朗普的不確定性」面前，日本方面已有聲音擔憂美國只想把軍火賣給日本，至於其他的，包括日本安危並不是美國首要的關心。

美日首腦會晤後，日本媒體普遍對會晤表達了正面評價，認為本次美日首腦會晤是對美日兩國來說一次里程碑的政治事件。但筆者認為，此時定調定義美日首腦會晤為時尚早，此次會晤能否從根本改變東亞區域地緣局勢的小氣候乃至影響全球地緣的大氣候，依然撲朔迷離。特朗普的不確定和日本有限的能力使得這次會晤存在空洞化的風險。美日同盟的黃金時代就能是否到來，能否到來，還需時間考驗。儘管如此，北京也需謹慎應對，可聽其言觀其行，保持戰略定力。