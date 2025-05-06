特朗普百日・二｜許毓仁：台灣不做烏克蘭　鄧振中：美應區分敵友

特朗普（Donald Trump）第二任期剛過百日，世界卻已經歷巨大震盪。在俄烏戰場，美歐俄圍繞烏克蘭的戰後安排反覆博弈；在金融場域，全球因為4月2日的「對等關稅」飽受衝擊；在中美前線，兩強的貿易戰仍在僵持碰撞。各界不只留意特朗普政府的下一步，也嘗試在充滿不確定的世界摸索未來。



4月30日，《NOWnews》、台灣大學社會科學院、台大胡佛東亞民主研究中心合作舉辦「特朗普上任百日：從華府看印太戰略」座談會，邀請到美國知名保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）前總裁兼首席執行官肯尼斯·溫斯坦（Kenneth R. Weinstein）演講，台灣中央研究院院士吳玉山主持座談，哈德遜研究所資深研究員許毓仁、前台灣行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中、日月光半導體執行長吳田玉、台大社科院國際長郭銘傑與談。



其中，溫斯坦不只是2011年至2021年的哈德遜研究所總裁，更在2018年9月被特朗普任命為貿易政策和談判諮詢委員會成員，並在2020年被提名為美國駐日大使，其論述不僅投射美國保守派智庫的觀點，也是前「特朗普班底」的立場反映，更是外界理解「特朗普2.0」戰略的參考依據。不過與此同時，來自台灣產、官、學界的代表，也在對話之餘提出反問與擔憂。現場的隱微張力，恰如台灣當前的對美輿論博弈；某些懸而未決、沒有結論的對話，則無疑是對未完巨變的深沉叩問。



圍繞這次講座，《香港01》推出系列報道四篇。本篇為第二篇，聚焦許毓仁、鄧振中與溫斯坦的對話。



4月30日，「特朗普上任百日：從華府看印太戰略」在台灣大學舉行，由左至右分別是台灣中研院院士吳玉山、哈德遜研究所前總裁肯尼斯·溫斯坦（Kenneth R. Weinstein）、哈德遜研究所資深研究員許毓仁、前台灣行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中、日月光半導體執行長吳田玉、台大社科院國際長郭銘傑。（劉燕婷攝）

許毓仁：台灣不能像烏克蘭「沒牌可打」

許毓仁首先表示，作為台灣前立委，此時此刻，自己在華盛頓特區的心情十分複雜，台灣政府與企業在與美國新政府打交道時，顯然面臨各種挑戰。

許毓仁稱自己同意溫斯坦的說法，台灣應該主動並提出有吸引力的方案，以便美台雙方政府進行討論與對話。「但我認為我們現在面臨的問題是，台灣政府並沒有積極行動（inactive）。」

許毓仁指出，在美國新政府上任的100天來，儘管台積電已經承諾對美投資10億美元，台灣卻仍面臨第一輪32%的高關稅，雖然這32%的關稅現在已經暫緩，但下一步該怎麼辦？台灣要如何對美談判，才能確保最終既能大幅降低關稅，同時又為台灣創造新機遇？

許毓仁表示，現在最重要的，是台灣需要確保能把球踢回特朗普的球場，並且提供至少能讓雙方繼續討論的協議和方案。許毓仁強調，台灣應從澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在白宮的經歷吸取教訓，「大家應該都從電視看到了，特朗普對澤倫斯基說的那句名言，『你沒牌能打了』（You don't have the cards）。」

許毓仁指出，台灣應該也不想陷入沒牌能打的境地，「我相信台灣有很多牌，其中之一就是半導體技術，但不該把優勢變劣勢（turn our advantage into disadvantage），而是應該思考，我們最引人注目的優勢是什麼，能讓美國想與我們合作，加倍投資，但同時將最重要的技術留在島上，我認為這是最重要的。」

許毓仁總結，自己在智庫哈德遜研究所工作期間學到的，就是世界各國政府和企業在處理這個問題時，必須積極主動（proactive）、強勢進取（aggressive），但同時合理地反向提議（be reasonable in counter-offering），台灣不應羞於（timid）直面特朗普，說「嘿這就是我們有的，相信我們給你的，會比你給我們的更好。」

圖為烏克蘭總統澤連斯基與美國總統特朗普於4月26日出席天主教教宗方濟各（Pope Francis）葬禮期間，在梵蒂岡會面。（Reuters）

鄧振中：台灣不是美國的敵人

鄧振中首先表示，身為一名前政府官員，自己知道整個台灣社會，特別是曾和自己共事過的人，都陷入了深層焦慮，不知該如何應對當前局勢。「通過溫斯坦博士的演講，我們現在對特朗普的政策，以及政策的背後成因有了更多瞭解，但重要的是接下來怎麼做。」

鄧振中指出，許毓仁已經針對台灣該有的態度給出建議，溫斯坦則提到了兩個重點：軍事開支與貿易。自己想先對貿易發表評論。

鄧振中表示，自己同意溫斯坦的觀點，「自從中國加入世貿組織（WTO）以來，大家都面臨了嚴峻挑戰，那就是中方以極高的生產力，產出無人能在價格上與之匹敵的產品。」因此不只世貿組織會議，在許多相關多邊、雙邊會議上，各方都曾討論如何解決這一問題：中國工業有個模式，就是從頭到尾「一條龍」生產產品，換句話說，外國公司很難在過程中分到好處。但所有討論都以沒有方案結束，「我希望特朗普能夠找到解決方案。」

鄧振中接著聚焦台灣，表示自己想讓溫斯坦知道，台灣的產業結構是建立在某些領域的特定優勢，以及與全球上下游夥伴的合作基礎上，就像吳田玉執行長公司所做的。而這些合作有助打造更具競爭力與韌性的供應鏈，「這就是我為何提到中國的『一條龍』模式，我的觀點是，台灣產業能幫助全球強化工業合作的共生生態系，所以我們真的希望特朗普在制定關稅政策時，能夠考慮到這點。台灣並不是美國公司的競爭對手，而是合作夥伴。」

鄧振中指出，現在台灣政府面臨的最重要問題之一，就是與美國的談判。令人擔憂的是，在暫緩關稅前，台灣被徵收了32%的高關稅，比競爭對手韓國、日本的水準都高。

鄧振中強調，「我們希望美國對台關稅是零，如果真的沒辦法，也至少不應高於競爭對手，例如日本、韓國、馬來西亞，否則我們的產業將會受到很大受害。我們知道特朗普有自己的目標，在某種程度上我們也理解並認知到，他有自己要解決的問題與挑戰，但在這個過程中，他應當區分清楚朋友和對手，且台灣應當是朋友。」

至於軍事開支，鄧振中表示，賴清德已經宣布了自己的相關目標，「我在安全領域也有一些工作經驗，希望在我們增加軍事開支的同時，美國也能在聯合訓練、情報共享、後勤支援等方面幫助台灣，提升台灣的自衛能力。我們也希望美國能幫助台灣融入美國的經濟和技術戰略，最後一點也是最重要的一點，融入國際活動。」

4月30日，「特朗普上任百日：從華府看印太戰略」在台灣大學舉行，由左至右分別是台灣中研院院士吳玉山、哈德遜研究所前總裁肯尼斯·溫斯坦（Kenneth R. Weinstein）、哈德遜研究所資深研究員許毓仁、前台灣行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中。（劉燕婷攝）

溫斯坦：特朗普懷疑台灣自我防禦的意志

溫斯坦首先回應鄧振中的「幫助台灣融入國際活動」，表示這正是2月7日美日峰會的公報重點之一，也是日本首次簽署同意共同努力擴大台灣在國際組織的參與。

溫斯坦強調，這點對美國來說同樣重要，也是對台灣在幫助美國應對新冠疫情上的認可，所以當然沒問題。溫斯坦接著提到，自己真正關切的，是特朗普在第一任期內對台灣形成的既定印象，「他懷疑台灣是否為自身防禦做足了努力。」

溫斯坦表示，台灣沒有必要為對美談判感到恐慌，「我花了18個月的時間，才鼓起勇氣向現在的妻子提出約會要求，她在第三次約會時就知道自己會嫁給我，我在第五次約會時就知道自己會娶她。」而談判本質上就像約會過程，「你必須站出來，展現自己最好的一面，表現的時候到了，沒有時間可以緊張。你必須提出嚴肅方案（serious package），而我們會認真對待。」

溫斯坦表示，過程當然會有一些痛苦。但特朗普曾在2016年勝選後與蔡英文通話，這一安排並非偶然，「這個人本能地不受正常總統規則（rules of normal presidents）之類的約束，因此我認為台灣必須勇敢站出來，大膽提出切實可行的方案，這將有助於美台軍事合作，有助確保台灣在供應鏈中的地位，也有助於台灣安全。」

2016年12月2日蔡英文致電特朗普，恭賀其當選美國總統，雙方通話十多分鐘，被台灣政府視為台美關係實質突破之舉。（台灣總統府提供）

溫斯坦稱，如果台灣顯得膽怯，表現出恐懼、不知道自己在做什麼的樣子，這就會強化特朗普在第一任期形成的觀點，即台灣對自身防禦並不認真，不會向前邁進，所以現在確實需要迅速提出嚴肅方案，供美方參詳。

溫斯坦也表示，台積電的投資當然意義重大，「不過最終美國對台關稅也不會達到32%，如果台灣認真提案，最終當然會大幅降低。」溫斯坦接著話鋒一轉提到軍事，表示當特朗普意外現身由赤澤亮正（日本經濟再生擔當大臣）率領的日本貿易代表團會談時，就親口表示國防是關鍵問題之一，也就是日本必須提高國防支出。「這是特朗普自己強調的，卻不是美方談判代表團一開始關注的，可見在特朗普心中，所有這些事情都是相輔相成的。」

溫斯坦指出，所以自己會大膽、深思熟慮地談論新武器的採購。此外，台灣簽署簽署阿拉斯加液化天然氣（Alaska LNG）買賣暨投資意向書（LOI）、推進美台能源合作，同樣是關鍵一步。這對特朗普來說相當重要，因為這一項目能夠創造就業機會，允許美國液化天然氣在美國的安全保護傘下流向印太。

溫斯坦強調，「總統就像建築工人（builder），他喜歡重塑景觀，而這也是開發者所做的事情，他們觀察這片土地，發掘未被充分利用的部分。」因此台灣的做法是完全正確的，「台積電赴美投資也是正確的，台灣在美國國會兩黨也都獲得支持，現在是一個『鎖定』（lock in）總統、鎖定『讓美國再次偉大』（MAGA）支持者的好機會，如果台灣能幫特朗普獲勝，就能在確保台灣安全、經濟繁榮方面，取得很大進展。」