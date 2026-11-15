黃仁勳婚外情何以演變為美國國安危機？中美權力爭奪背後暗潮洶湧

11月8日，黃仁勳通過英偉達官方網站發布致員工信，承認自己存在婚外情。他同時表示，英偉達董事會已經啟動獨立調查，目前沒有理由認為美國國家安全或公司機密因此受到損害。



目前能夠確認的是，截至11月9日，美方已經公開的材料尚未證實對黃仁勳的幾項質疑或指控。

要理解這場風波，首先要回到美國近年來持續升級的對華人工智能技術管制政策。這不是一個孤立事件，而是美國試圖全面控制先進晶片、人工智能算力以及相關技術服務的政策背景下，出現的又一次爭議。

截至11月9日，美方已經公開的材料尚未證實對黃仁勳的幾項質疑或指控。（Reuters）

從拜登政府時期開始，美國就不斷加強對中國先進製程晶片和人工智能算力的限制。2021年，美國國家人工智能安全委員會提交最終報告，強調美國必須在人工智能技術領域維持領先地位。

這意味着，美國將人工智能發展定義為一場必須獲勝的競爭。但是贏得競爭有兩種方式，一種是不斷提高自身的技術能力，讓自己跑得更快；另一種則是限制競爭對手的發展，讓對方無法追趕。就像過去的一款遊戲《暴力摩托》（《Road Rash》），玩家除了正常駕駛摩托車，還可以通過踢打等方式將競爭對手趕出賽道。如果能夠把所有對手都踢掉，即便自己跑得再慢，也能夠保持第一。

美國對華人工智能政策中的一個重要邏輯，就是採取第二種方式。它不僅希望通過技術創新維持自身優勢，也試圖通過出口管制、投資限制和技術封鎖，阻止中國獲得發展人工智能所需要的關鍵資源。

2021年4月，美國商務部工業與安全局（BIS）將天津飛騰、申威以及多個中國國家超級計算中心等七個實體列入實體清單，理由是這些機構涉及中國軍事現代化。同年6月，拜登政府又通過第14032號行政令，進一步調整針對中國部分國防及相關企業的證券投資限制。

2021年6月，拜登政府進一步調整針對中國部分國防及相關企業的證券投資限制。（Reuters）

到了2022年，美國通過《晶片與科學法案》，支持本土半導體製造和研發，同時通過補貼護欄限制相關企業在中國等所謂「受關注國家」擴大先進半導體產能，並對敏感技術研發、技術許可和轉讓施加限制。

2022年10月7日，美國商務部進一步出台出口管制新規，對先進計算晶片、超級計算機相關最終用途、先進製程半導體製造設備，以及部分美國人員支持中國先進晶片生產的活動實施限制。

英偉達的A100、H100等先進晶片及相關系統因此受到影響。美國還利用所謂「外國直接產品規則」，將符合特定條件、使用美國技術或軟件在境外生產的產品納入其出口管制範圍。

A100、H100等先進晶片及相關系統出口管制新規受到影響（Reuters）

這意味着，美國不僅試圖限制中國直接購買先進算力，也希望阻礙中國通過自主製造擴大先進晶片生產能力。從晶片採購到生產設備，再到相關技術支持，美國開始建立一套越來越複雜的管制體系。

2023年，美國繼續收緊先進計算晶片的性能門檻，並將英偉達專門面向中國市場推出的A800、H800等降規產品納入限制範圍。同時，美國加強對海外最終用戶的審查，並推動日本、荷蘭等國家配合實施半導體製造設備出口限制。

2024年，管制進一步延伸至高頻寬記憶體、半導體製造設備和軟件工具。12月2日，美國商務部針對24類半導體製造設備、3類軟件工具及高頻寬記憶體出台新的控制措施，並新增140個實體清單條目。

與此同時，美國還將投資活動和境外算力服務逐漸納入監管視野。自2025年1月起，美國針對中國內地、香港和澳門部分半導體、量子訊息技術及人工智能領域的對外投資限制開始實施。

這些措施表面上強調防範風險，實際上卻體現出美國不斷泛化的國家安全概念，將正常經濟活動和技術競爭納入安全管制體系的政策趨勢。

2025年1月特朗普重回白宮執政後，這套政策又出現了一些新的變化。與拜登政府試圖建立全球性管制框架相比，特朗普政府更加突出分國合作、個案許可和商業利益之間的平衡，但這並不意味着美國放棄了對華技術遏制。

特朗普政府更加突出分國合作、個案許可和商業利益之間的平衡。（Reuters）

拜登政府在離任前推出人工智能擴散框架，試圖根據目的地對先進晶片實施差異化許可管理，並將部分最先進的閉源人工智能模型權重納入管制範圍。其重點之一，就是防止先進晶片通過第三國流入中國，以及中國企業通過海外數據中心獲得相關算力服務。

2025年5月，特朗普政府宣佈不執行該框架中的新增要求，並啟動撤銷程序。然而，美國政府問責局在2026年5月指出，商務部此前並未完成正式撤銷，而是採取了普遍性的不執法政策。

這就留下了政策上的灰色空間。對於美國政府而言，相關限制措施可以根據政治需要隨時被重新啟動、強化或者調整。

這其中的一個標誌性產品，就是英偉達H20晶片，其遭遇恰好體現了美國政策的搖擺性。2025年4月，美國要求英偉達對華出口H20晶片必須獲得許可，英偉達隨後就過剩庫存和採購承諾計提了約45億美元成本。到了當年8月，美方又開始向部分中國客戶相關交易發放許可證；但英偉達方面表示，中國市場對於進口性能不達標的晶片不感興趣，限制了這種晶片庫存的銷售。

2026年1月15日，美國又將H200級別晶片的部分對華出口許可審查政策，由原則上拒絕調整為逐案審查。英偉達的H200、AMD的MI325X等符合條件的產品，理論上獲得了申請出口許可的機會。

但是，所謂逐案審查並不意味着可以自由出口。申請方必須證明美國本土市場供應充足，相關出口不會擠佔供應美國市場的產能，購買方必須具備相應篩查和安全程序，產品還需要通過美國境內獨立第三方測試。此外，美方還要求申報特定範圍內的遠程最終用戶，並對輸往中國內地或澳門的相關晶片設置性能總量上限；更高規格的產品，仍然沒有被納入放寬範圍。

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因此，獲得申請許可的機會與實際完成交付之間，存在非常明顯的差距。美國政策看似有所鬆動，但核心邏輯並沒有發生根本變化。與此同時，中國人工智能產業的發展也在改變市場格局。隨着中國自身技術能力和產業能力的提升，中國企業對於美國降規晶片的依賴程度及其博弈策略，都在發生變化。

美國對人工智能供應鏈的控制，則正在從晶片本身擴展至模型、算力雲服務。過去美國監管機構主要關注中企能否直接購買先進晶片，但在這個過程中，它開始進一步關注在東南亞的合規數據中心服務。

這也解釋了為什麼新加坡、馬來西亞等東南亞國家的數據中心業務，逐漸進入美國監管機構的視野。早在2025年，新加坡就有涉及服務器最終用戶訊息涉嫌虛假陳述的案件，相關人員因此受到指控。馬來西亞也出現過類似的合規爭議。

因此，黃仁勳風波所處的第一個背景，就是美國長期以來不斷強化對中國獲得它所認為的先進晶片、算力服務等東西的管控措施。這是美國國家安全中的重要組成部分。

黃仁勳風波所處的第一個背景，就是美國長期以來不斷強化對中國獲得它所認為的先進晶片、算力服務等東西的管控措施。（Reuters）

但更值得關注的是第二個背景，也就是美國泛安全化邏輯、中美戰略競爭大背景以及美國國內麥卡錫主義式政治氛圍的疊加。

此次要求黃仁勳進行閉門簡報的三個委員會，其主席均為共和黨人。而在涉及中國的問題上，無論民主黨還是共和黨，都可能採取高度安全化的立場。美國國內政治對於中國的焦慮，已經發展到一種相當荒誕的程度。只要某個人具有華裔背景，只要一家企業與中國開展業務合作，甚至只是與中國政府存在正常商業往來，就可能被某些政治人物和媒體推定為存在所謂情報風險。

這種邏輯並不陌生。過去，美國一些政治人物指責中國一些企業與中國軍方存在聯繫時的邏輯就十分荒謬可笑，現在，類似推定方式又出現在黃仁勳身上，有關人員的華裔背景、與中國的業務聯繫以及私人關係，被媒體組合成一個帶有強烈國家安全色彩的故事。

問題在於，存在商業聯繫與存在違法行為之間，顯然不能直接畫等號。更不能僅憑族裔身份或未經證實的關聯，就將一個人定義為外國情報機構的代理人。

在這個意義上，黃仁勳正在遭遇一場非常典型的美國國家安全「獵巫式」圍獵。這種圍獵背後，更深層次的問題是美國面對中國人工智能產業發展時不斷增強的戰略焦慮。美國原本認為，只要控制先進製程晶片、限制中國獲得高端算力，就能有效阻礙中國人工智能產業的發展。但現實的發展並沒有完全按照其預想展開。

黃仁勳正在遭遇一場非常典型的美國國家安全「獵巫式」圍獵。（Reuters）

在美國持續實施技術封鎖的背景下，中國開源人工智能大模型仍不斷取得突破，以更低的成本、更高的效率實現相當可觀的性能，並在實際應用和市場調用中獲得越來越多的認可。

這意味着，美國試圖通過技術封鎖確保自身長期領先的政策，正在面臨越來越嚴峻的現實挑戰。美國已將人工智能競爭定義為一場必須獲勝的比賽，但中國的發展說明，限制競爭對手並不必然能夠確保自己的勝利。

當中國人工智能企業不斷取得突破時，美國國內的一些政治力量不願承認中國技術創新和產業發展本身具有強大的內生動力，而是傾向於尋找另一種解釋：這些成果是否來自違規獲取的美國晶片，或者通過境外數據中心轉移的算力服務？

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進一步，他們又試圖將這些商業活動中原本涉及出口管制合規的問題，上升為國家安全乃至情報活動問題。這樣一來，美國就可以通過強調所謂中國威脅，為自身不斷升級的技術限制尋找正當性，並在一定程度上掩蓋原有政策未能達到預期效果的現實。

如果確實存在違反出口管制規定的轉運或走私行為，完全可以根據相關證據開展調查，並依照法律處理。問題在於，為什麼一定要把正常商業交易中的違規風險，與所謂國家安全威脅、外國情報機構聯繫起來？因為一旦貼上國家安全的標籤，相關部門就可能獲得更大的調查權限和政治操作空間，原本需要通過具體證據證明的違法行為，也更容易被轉化為要求當事人不斷自證清白的政治問題。

這種思維方式，在此前美國國會針對TikTok首席執行官周受資的質詢中就已經有所體現。周受資明明是新加坡人，卻仍被美國議員反覆追問與中國共產黨的關係。這反映出一種根深蒂固的認知框架：只要你具有華人身份，就可能被預設與中國政府存在某種特殊聯繫。

周受資明明是新加坡人，卻仍被美國議員反覆追問與中國共產黨的關係。（Reuters）

如果這種邏輯被應用到黃仁勳身上，就意味着其個人身份、私人關係和企業經營活動，都可能成為政治審查的對象。

而在這一過程中，還有一個更加微妙的問題值得關注。如果今天捲入類似私人關係爭議的是貝索斯或者比爾·蓋茨，美國的政治人物和媒體是否會採取同樣的方式，將其私人生活迅速上升為國家安全問題？

黃仁勳所面對的特殊處境，是否還與美國國內長期存在的族裔偏見有關？美國麥卡錫主義式的反共政治傳統，以及圍繞中國形成的高度安全化認知，與族裔身份問題疊加在一起，可能使黃仁勳面臨更加複雜的政治風險。

當然，接下來事態究竟會如何發展，仍需觀察調查結果及相關證據。但如果美國國內政治繼續沿着這種方向演變，那麼我們就可能看到，一場尚未得到充分事實支撐的輿論風波，如何一步步轉化為針對大型科技企業經營權乃至資產控制權的政治壓力。

對於一個具有黃仁勳這樣影響力的企業家而言，如果僅僅依靠媒體塑造輿論優勢，就能夠推動未經充分證實的指控，並進一步影響企業治理，那麼美國所標榜的自由市場經濟和私人產權保護原則，又將處於怎樣的境地？這可能會成為一個非常值得關注的轉折點。

黃仁勳風波折射出的，並不只是美國國內政治與科技資本之間的矛盾，更是一個處於相對衰退過程中的霸權國家，面對外部競爭時所表現出的焦慮與失衡。當一個國家逐漸失去通過正常競爭、持續創新來保持領先地位的信心，就可能越來越依賴行政限制、政治施壓和國家安全審查，試圖阻止競爭對手的發展。

然而，這種做法不僅未必能解決自身問題，反而進一步破壞市場秩序、損害企業利益，並削弱其自身所宣揚的制度原則。從這個意義上說，黃仁勳此次遭遇的風波，可能讓外界再次看到美式自由資本主義市場經濟在政治壓力面前的真實處境。

一個進退失據的霸權，一個對通過正常競爭贏得比賽逐漸失去信心的美國，究竟會以怎樣的方式應對中國人工智能產業的崛起？歷史或許正在給出答案。而美國試圖通過限制對手來維持自身優勢的做法，最終也可能成為其自身相對衰退與政策失靈的又一個註腳。

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】

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