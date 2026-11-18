一座「曾經鮮為人知」的海濱小鎮，為什麼成為今年最受矚目的外交舞台之一？



這些天，全球媒體紛紛將鏡頭對準深圳，新加坡亞洲新聞台（CNA）近日在一篇報道中寫道：

深圳曾經只是中國南部海岸一座鮮為人知的小鎮，由漁村和鄉村聚落組成。如今，這座城市正準備成為今年最受關注的外交盛會之一的舉辦地。

那麼，中國希望借這場會議傳遞什麼信號？

為什麼是深圳？

深圳為何成為亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議的舉辦地？

在CNA看來，答案首先藏在這座城市自身的發展歷程中。

深圳夜景，APEC元素融入城市景觀。（新華社）

報道指出，1980年，深圳成為中國首批經濟特區之一。此後幾十年間，這座城市經歷了快速的城市化和工業化，從一個以漁業為主的邊境小鎮，成長為擁有眾多科技企業和創新產業的國際化都市。

如今，華為、騰訊、大疆和比亞迪等企業從這裏走向世界。深圳不僅是中國重要的製造業基地，也已成為全球科技產業鏈中的重要一環。

報道援引分析人士的話稱，隨着來自APEC二十一個經濟體的領導人齊聚這座中國大都市，中國希望向外界展示深圳如何成為中國經濟轉型的象徵，以及中國如今能夠為亞太地區提供怎樣的發展範例。

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從「世界工廠」到「創新引擎」

深圳的變化，與中國改革開放的進程緊密相連。

CNA在報道中回顧了深圳的發展歷程。1980年，深圳成為中國首批經濟特區之一，開始通過市場化政策吸引外資、技術和管理經驗。此後，深圳逐漸從製造業基地發展成為全球科技中心。

報道還以深圳主題公園「世界之窗」為例，展現這座城市的變化：

1994年開園時，公園裏的艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）、拉什莫爾山（Mount Rushmore）等世界地標微縮模型，滿足了許多遊客足不出境了解世界的願望。如今，這些地標依然矗立，但公園的展示內容已經發生變化，來自深圳企業的機器人、數字服務和無人機成為新的亮點。

一名公園員工告訴CNA，過去中國遊客來這裏了解世界，如今外國遊客也能通過「世界之窗」了解深圳和中國。

報道同時提到，深圳如今是粵港澳大灣區四大核心引擎之一。大灣區建設旨在通過金融、科研、製造業和貿易，加強香港、澳門與廣東九個城市之間的聯繫。

分析人士認為，深圳的角色也在發生變化：

從過去引進外資和專業技術，轉向幫助中國企業開發技術、拓展海外市場。

中國希望傳遞什麼信號？

深圳的變化是一個切入點，但CNA更關注的，是中國希望通過2026年APEC會議向亞太地區傳遞什麼訊息。

報道指出，中國將開放、創新與合作列為今年APEC東道主年度的優先事項。不過，與過去兩次舉辦APEC會議相比，中國如今希望討論的重點已經有所不同。

深圳從過去引進外資和專業技術，轉向幫助中國企業開發技術、拓展海外市場。（新華社）

CNA回顧說，2001年上海APEC會議期間，中國正準備加入世界貿易組織，當時關注的核心問題是如何融入全球經濟。

2014年北京APEC會議期間，中國已成為世界第二大經濟體，希望在塑造區域合作方面發揮更大作用。

分析人士認為，中國今年的關注點進一步轉變：從中國如何融入全球經濟，轉向中國認為自己能夠為亞太地區作出什麼貢獻。

這種轉變也體現在具體的合作議題上。

報道提到，數字支付、服務貿易和綠色發展等領域有望為新加坡及其他東南亞經濟體帶來更多合作機會。

無紙化貿易則是一個更具體的例子：

如果APEC各經濟體的海關及其他貿易系統能夠相互認可電子文件，企業在跨境運輸貨物時就能減少重複提交紙質材料的時間和成本。APEC相關研究估計，無紙化貿易有望將交易成本降低近6%。



分析人士向CNA表示，中國需要以合作的確定性應對外部不確定性，此次會議的價值在於將合作共識轉化為企業真正能夠使用的制度安排。