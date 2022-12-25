Simmons蓆夢思面臨破產　中國火足100多年原來全靠慈禧「帶貨」？

在汪小菲和大S的口水戰中，價值百萬的「海絲騰床褥」（Hästens）最終成了贏家。與它的名聲大噪不同，另外一個大家更熟悉的床褥品牌——蓆夢思（Simmons；又稱席夢思），最近卻在破產邊緣徘徊。



提起「蓆夢思」這3個字，我們一定不陌生。創立150多年來，它曾是床褥行業的領頭羊，發明家愛迪生、作家蕭伯納、汽車大王亨利福特，都是它的忠實用户。它也一度成為中國人心中「精緻床褥」 的代名詞，很多時候我們去買床褥，都會不約而同想到它。

但近些年來，它卻因為經營不善，一次次陷入財務危機。雖然蓆夢思中國很快發佈聲明，稱中國公司是獨立運營的，不受美國公司破產影響，但這種撇清並不能替它挽尊。從紅極一時的百年老品牌，到負債累累擺上貨架，蓆夢思的衰落令人唏噓。

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中國人的「蓆夢思」情懷

蓆夢思本是一家美國品牌。1870年，扎爾蒙蓆夢思先生創立了它，並用自己的姓氏命名。1895年，它成為世界上最大的彈簧床製造商。

中國人對蓆夢思的推崇，可以追溯到清朝。1902年，慈禧太后坐火車返京時，打造了一節專屬車廂。傳統的木製雕花床不易搬運，便換成西洋鐵床，上面鋪的就是進口蓆夢思。那時，蓆夢思還只是上層社會專享的新鮮物件。

直到1933年，《申報》上刊登了一條蓆夢思的廣告，發出「天氣炎熱，君得安睡乎」這一靈魂拷問。這條廣告很快在滬上引起新風潮。炎熱的夏天，人們躺在堅硬的木板或棉花墊上，輾轉反側，而蓆夢思則能讓人「全身筋骨舒適，不需片刻，即酣然入睡矣」。很多達官貴人買來體驗，手頭寬裕的普通百姓也躍躍欲試，蓆夢思逐漸走進千家萬户。據説，冰心一家去重慶避難時，都不忘帶上睡慣的蓆夢思。

蓆夢思的工廠，就建在上海楊樹浦路61號，裏面的機器晝夜不停。為了方便裝卸各種型號的床褥，廠裏還特意安裝了幾十平米的大電梯。後來，淞滬戰爭爆發，蓆夢思停工停產，隨後退出上海，工廠也改名為「永興倉庫」。然而，蓆夢思這個名字就像一粒種子一樣種在人們心中。在很長一段時間內，家裏有一張蓆夢思都是很潮的事情。淘氣的孩子們，會在上面玩「蹦床」遊戲。

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百年來的硬核宣傳

蓆夢思不僅在中國風靡一時，在其他國家亦是如此，這離不開其硬核廣告。1928年，路易斯維爾市的櫥窗裏，蓆夢思把當時的熱門車型放在床褥上，彰顯它的承重力。1950年，它請來馬戲團，讓以噸計算體重的大猩猩和大象上去狂踩，結果毫髮無損。哪怕大猩猩在上面打滾，床褥依舊保持着彈性。這次廣告一戰成名，使它成為世界各地皇室、名流的不二之選。蓆夢思還用保齡球測試做過宣傳。沉重的保齡球從高處落下後，旁邊10個球瓶卻紋絲不動，驗證了床褥獨立筒彈簧不受干擾的特性。正是這種特性，讓人們躺在上面一夜不受干擾。在一次廣播節目中，羅斯福總統的夫人埃莉諾公開誇它「exceedingly comfortable」，引得很多人跟風。

隨着知名度越來越高，它成為1980年美國紐約寧靜湖冬奧會的指定床褥供應商。出生於1915年的愛若伍德太太，分享過自己的故事。19歲的她和先生結婚時，買了一張蓆夢思床褥。因為躺上去太舒服，導致她總愛賴床上班遲到。後來，她在這張床褥上養大3個孩子，這些孩子又相繼結婚生子，床褥上依稀還能看到小孫子年幼時尿床的痕跡。雖然床褥已經很舊了，但主體彈簧和麪料都保存得很好，她捨不得扔掉。當時90多歲的她，依舊躺在上面睡覺。當時很多人跟愛若伍德太太一樣，一張床褥就能用一輩子，甚至用出了感情。

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陷入破產怪圈

領跑了一個多世紀後，蓆夢思開始跟不上時代，快速衰敗。多年來，蓆夢思一直專注於彈簧床褥，在品類上沒做太多拓展。乳膠床褥、記憶棉、3D床褥的橫空出世，擠佔了它的市場份額。在這些充滿科技感的智能床褥面前，它有點像是「老古董」般的存在。

層出不窮的山寨品，也讓它的口碑逐年下滑。有不少商家打着蓆夢思的名號，賣假貨或劣質品。‍‍‍‍‍‍再加上這兩年，全球經濟不景氣，人們消費降級，床褥行業整體訂單下降。床褥和口紅一樣，是經濟的風向標。經濟學上有個詞叫「床褥指數」，當大環境衰退時，口紅這些低價產品會賣得更好，床褥、汽車這些高價產品，銷量往往會下滑。

除此以外，蓆夢思的窘境也和背後的資本相關。因為它的品牌聲譽較好，一些私人資本公司買下它後，會用品牌質押貸款，等賺到錢後，再通過破產重組把它賣給下一家。在這個擊鼓傳花的遊戲裏，每個經手的買家都未曾虧損，但蓆夢思的債務窟窿越來越大。從1991年至今，它已經7次申請破產保護，債務從1.64億美元增長到10億美元，壓垮了這個原本正常運轉的公司。

風靡一時的百年老品牌，就這麼黯然退場，就像英雄落幕，讓人感慨萬千。