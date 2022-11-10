美國中期選舉｜「分治政府」幾成定局　投資者的好消息？

美國國會中期選舉開票結果陸續出爐，結果顯示美國民主黨可能把聯邦眾議院掌控權讓給共和黨。



但參議院選情膠着，掌控權落入誰手可能要到12月才能揭曉，這也顯示美國「分治政府」（共和黨掌國會、民主黨掌白宮）幾成定局。

總統拜登施政勢必遭受制肘，預料將有利美股，並對美元匯率造成下壓。

分治政府為何有利股市投資？點圖看看外媒及RBC根據過去數十年數據的分析：

+ 16

根據CNN彙整最新開票結果，共和黨在眾院拿下209席，領先民主黨的189席，但仍未超越218席的過半門檻，共和黨和民主黨在參院分別取得49及48席，陷入膠着，但民主黨能否保住對參院的微弱控制，可能要到12月才能得知，因喬治亞州的參議員候選人可能無人票數過半，要到12月6日舉行決選。

不過整體而言，在通脹與社會議題等民怨下，民主黨選情意外展現韌性，並未出現專家事先預期由共和黨輕鬆拿下參眾兩院掌控權的「紅色浪潮」，民主黨甚至在賓州搶下參院的一席，提高繼續掌控參院的機率，也有望讓拜登躲過「完全跛腳」的最糟情境，但他在推動增稅、加強監管企業及綠能轉型等政策時，勢必遭遇共和黨的阻力。

投資人也準備迎接華府的「分治國會」情勢。歷史經驗顯示，在民主黨掌控白宮、共和黨掌控國會時，股市表現較佳，一些投資人歸因於政治僵局導致政策無法大幅變動，消弭一些不確定性。

【延伸閱讀】美國中期選舉︱美媒分析4大可能結果 民主黨還能靠什麼「爆冷」？（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 17

RBC資本市場公司分析1932年來的數據，在兩黨分治國會情況下，標普500指數年報酬率為14%，在民主黨總統當政、共和黨控制國會下，股市報酬率為13%。相較下，民主黨同時掌握白宮和國會，報酬率10%。

Equiti資本公司首席總體經濟學家柯爾認為，分治政府應是股市利多，因為白宮更難推動財政刺激，讓聯儲局（Fed）對抗通脹的任務簡單一些，也幾乎確定終結拜登政府的加稅政策。

但分治政府也可能為明年美國須提高聯邦舉債上限時，陷入激烈鬥爭，甚至演變成曠日持久的兩黨鬥爭，衝擊金融市場。

延伸閱讀：

恐成最大輸家？川普面臨德桑提斯「巨大挑戰」

選後暴怒尖叫？ 川普親自闢謠「恰好相反」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】