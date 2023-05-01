北京斡旋俄烏能成功？習近平曾言「功成不必在我、功成必定有我」

習近平終於同烏克蘭總統澤連斯基通了電話，整整一個小時。對此，輿論評價分化。西方輿論比較普遍的認為，這次通話內容沒有什麼新鮮的，北京也不過是表達了其一再的立場，他們更加想知道的是北京會具體做什麼。



另一邊輿論也注意到，這是澤連斯基2019年當選烏克蘭總統後首次中烏元首通話，是去年2月烏克蘭危機升級為衝突後首次中烏元首通話，也是習近平和中國新任國防部長李尚福今年3月、4月相繼訪問俄羅斯後中烏元首首次直接交流。同時，這也是中國成功推動沙特阿拉伯與伊朗實現快速和解後的又一重大外交動作。認為着標誌着中國正在加大對烏克蘭危機勸和促談的力度。

前有沙特與伊朗在北京復交，會否發生烏克蘭和俄羅斯在北京斡旋下進入和平進程談判，成了矚目焦點，甚至這還被視為北京會否「成功」的符號。在觀察人士看來，中國正在加大對烏克蘭危機勸和促談的力度這一點是毋庸置疑的，要是真能調停俄烏，那比促成沙伊和解還要「炸」，但俄烏會否在北京和談不應視為北京是否「成功」的標準。這其中有幾點需要釐清。

烏克蘭總統澤連斯基4月5日訪問華沙，與波蘭總統杜達會面。（Reuters）

北京是最合適的「和事佬」

首先，北京所持的立場是清晰的——「對話談判是唯一可行的出路」，如何促成對話談判，北京確實有在「自薦」，而且北京是最合適的「和事佬」。

習近平同澤連斯基通話後，中方公布通告很長，有幾個重點需要抓住。

首先，「中烏關係走過31年發展歷程，達到戰略伙伴關係水平，為兩國各自發展振興提供了助力」、「中方發展中烏關係的意願是一貫的、明確的」，這其實是一個互信基礎：中烏有傳統友誼，一直合作得挺好，這個意願是一貫的、明確的。

其次，「在烏克蘭危機問題上，中方始終站在和平一邊，核心立場就是勸和促談」、 「對話談判是唯一可行的出路」，再一次重申北京立場——不會選邊站，希望相關方坐下來好好談，一直打下去各方皆輸。

最為關鍵的是，「中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方」、「 作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，我們既不會隔岸觀火，也不會拱火澆油，更不幹趁機牟利的事」、「 中方所作所為光明正大」。話下之意思是，北京是局外人，絕對公平公正。北京沒有利益訴求，也不會逃避責任，分量也足夠，而且從來不搞小動作，沒人比北京更適合做這個和事佬。

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅（右）2023年2月18日在出席慕尼黑安全會議期間，應約會見烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba，左）（中國外交部）

北京的底線是「核戰爭沒有贏家」，這點也是給烏克蘭定心丸。「現在各方理性的思考和聲音在增加，應該抓住契機，為危機的政治解決積累有利條件」，其實也是在告訴烏克蘭，經過一年的時間，相關方都需要冷靜下來計算得失，別被人當槍使，趁這機會好好談。

在北京立場當中，「作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，我們既不會隔岸觀火，也不會拱火澆油，更不幹趁機牟利的事」，這句話是很重的，其實每一句都有所指，在當今「大國」中又有誰能做到？而這恰恰是在當今世界這個大變局中中國可以有獨特位置，越來越需要中國出力的根本原因所在。

通話前溝通工作已多輪

習近平同澤連斯基通話後，烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克在社交媒體上發文：「這是一次重要的對話。」而且是連發兩條，並附上中烏兩國國旗。他還表示，在烏克蘭和中國的和平計劃裏找到了共同點。

俄羅斯政府也第一時間發布了外交部發言人瑪麗亞·扎哈羅娃，關於此事答記者問的全文。第一條就明確表示：「我們注意到中方願意為建立談判進程作出努力。我們看到我們的原則性做法與中國外交部2月24日發表的相關立場文件之間有廣泛的一致性。」

烏方說「找到了共同點」，俄方說「廣泛一致性」，可以理解為對於北京的「介入」，雙方都樂見其成，這就是和談的良好開端。

在北京通稿中，還有這些內容：「中方將派中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，就政治解決烏克蘭危機同各方進行深入溝通」、「 中方已向烏方提供了多批人道主義援助，願繼續提供力所能及的幫助」，話外音就是北京馬上安排人具體了解各方訴求和底線，了解「空間」多大，有什麼想法儘管說。我把你當朋友，你也別拿我當外人，有困難儘管提，能幫肯定幫，比如戰後重建。

不知是不是巧合。隨後，烏克蘭政府宣布：任命帕夫洛·里亞比金（Pavel Ryabikin）為駐華大使。里亞比金此前職務為戰略工業部部長，讓管工業的來當駐華大使，是否表示烏方有跟中國加強產業合作的意向，為戰後重建做準備？這也不得而知。別忘了，烏克蘭和中國曾經在工業領域早就有廣泛深入的合作。

澤連斯基與習近平通話後，烏克蘭政府宣布任命里亞比金（Pavel Ryabikin）為新任駐華大使。

而中方將派出的歐亞事務特別代表是李輝，正是前駐俄大使。李輝在這個崗位上一干就是十年，在他任期內，中俄關係不斷升温，離任時被評價「達到了歷史最好水平」。李輝大使卸任之際，普京還特別授予他友誼勳章。李輝在外交戰線征戰已40餘年，80年代初便在駐蘇聯大使館工作，歷經中蘇關係復甦、蘇聯解體、中俄關系發展等多個關鍵節點。作為出色的蘇聯問題專家，李輝歷任外交部東歐中亞司司長、部長助理、副部長等職，對前蘇聯及其各加盟國的歷史舊賬一清二楚。

回頭看，中國外交部2月24日發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，之後，澤連斯基多次公開表達希望同習近平通話，而後習近平和國防部長李尚福3月、4月相繼訪問俄羅斯，再到4月26日中烏元首首次直接交流，而後立刻中方安排最有經驗的蘇聯問題專家、前駐俄大使出任歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，就政治解決烏克蘭危機同各方進行深入溝通，烏方則安排前戰略工業部部長作為駐華大使，這些都在兩個月之內完成，很難想象這不是北京同基輔已經在台面下做過多輪溝通而展現於人前的。

俄羅斯總統普京2019年5月簽署命令，授予李輝「友誼勳章」（克里姆林宮網站）

「功成不必在我、功成必定有我」

北京有這個心，也有這個力，那麼會否最終會像沙特、伊朗那般，俄烏雙方在北京斡旋之下，甚至在北京開啟和平進程談判呢？這倒是未必。這事實上也非北京所執着的。

為何這麼說呢？習近平曾親自說過：「各級領導幹部要有功成不必在我、功成必定有我的境界，不要搞急功近利的政績工程，多做一些功在當代、利在長遠、惠及子孫的事情。」雖說習近平此番話是對幹部所說，但這透露出習近平這個人的行事作風。

功成不必在我，實際上就是要處理好大我和小我的關係，長遠利益、根本利益和個人抱負、個人利益的關係。體現了胸中有大局，眼中有大我，看淡個人名與利，不因付出索回報，不為聞達而鑽營。「功成不必在我」的精神境界和「功成必定有我」的歷史擔當，折射習近平的遠大追求。

事實上也確實是如此的。舉例來說，中東格局正在出現重大變化,不僅出現了中東內部和解的傾向，而且以沙特為首的這些國家，開始從戰略上傾向於美國轉向在中美之間戰略平衡， 「今天的中東已經不是過去的中東」。並不是說，這個變化是中國主導的，但毫無疑問，中國力量已經是一支不可忽視的「改造」中東的力量。

2023年4月28日，烏克蘭士兵扎波羅熱（Zaporizhzhia）地區進行軍事演習。（路透社）

同樣的情況也發生在拉美。拉美越來越多的國家由左翼政府執政，正如阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernández）所說，拉丁美洲如今在同一條船上，大家應該團結一致抱團，儘快重振南美洲國家聯盟。拉丁美洲的抱團並不是因中國而起，而中國卻是「重振」的重要力量之一。相較於掠奪式的西方資本來說，中國式投資不那麼看重所謂的意識形態，不會提出苛刻的政治條件，而是更加的強調務實性，這對於常年因為地緣因素髮展不起來的第三世界國家，是具有極強的吸引力的。

這兩個例子都絕好的例證了「功成不必在我、功成必定有我」的深刻含義。各國都看到了百年未有之大變局的背景下，大家抱團就能從變局中獲利。全球政治經濟秩序將加速重組，這個時候再內鬥就是內耗，聯手賺取利益才是正確選項。

而在這個變化過程中，中國向世界一再表達的「安全與發展」就是那股推動變化的重要力量，由此如果真的能「構建人類命運共同體」，這才是習近平之所願。至於俄烏和談，需要北京，北京就在，北京也會非常願意協助比如說歐盟去完成促和談這件事情。這就是具體在俄烏衝突下的「功成不必在我、功成必定有我」。