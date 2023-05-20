解構日本潛艦大鯨號實力：精於隱秘性遠距攻擊　司馬昭之心若揭？

2022年12月，岸田政權修訂日本國家安保戰略等「安保三文書」，決定轉變政策，讓日本自衛隊擁有反擊能力。尤其引人注目的，是引進射程超過1000公里的國產或美國製巡航導彈。在其防衛能力建設計畫中，這些導彈不僅用於裝備海上自衛隊的護衛艦，還將裝備潛艦。擁有水下高隱秘性的攻擊能力，究竟意味著什麼呢？讓我們深入探討令和時代潛艦的新任務和課題。



文：谷田邦一（原《朝日新聞》編輯委員，現為未來工學研究所高級研究員、合著作品有《自衛隊：不為人知的變化》、《漂洋過海的自衛隊》等。）

從潛艦發射遠程導彈

作為從根本上增強防衛能力的方案之一，日本決定研發安裝有可發射遠程導彈的垂直發射裝置（VLS）的潛艦。預計配備的遠程導彈，包括將日本國產巡航導彈「12式地對艦導彈（SSM）」射程擴大至1000公里以上的升級型，或從美國購買射程超過1600公里的「戰斧」巡航導彈。

垂直發射裝置是指安裝在艦艇上部的多發射口圓筒狀模組單元的導彈發射系統。美國神盾艦等水面戰艦擁有近100個垂直發射裝置。日本現有的潛艦，採取的是利用位於艦首的魚雷發射管水平方向發射武器。如果採用垂直發射裝置，就可以同時發射多枚導彈。因此，防衛省決定研發配備垂直發射裝置的實驗艦。

2022年3月，日本海上自衛隊下水了最新型潛艦「大鯨」號。2010年版防衛計畫大綱中確定的22艘潛艦目標，至此完全實現。

世上最大規模常規動力潛艦 點擊放大瀏覽「大鯨」號照片：

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「大鯨」號全長84公尺，標準排水量3000噸，是世界上最大規模的常規動力潛艦。動力採用柴油發動機和鋰離子蓄電池組合的柴電推進方式。設計上考慮了女性船員乘用的可能。

潛艦隱蔽性增強

前海將補深谷克郎（59歲）說：「自衛隊的潛艦經歷了從『親潮型』到『蒼龍型』，再到『大鯨型』的進化，變得更加強大了」。他曾擔任過「幸潮」號潛艦艦長，從阪神基地隊司令官職位上退役。他非常看好潛艦能力的提升，「隨著動力增強，潛艦減少了浮潛（浮出水面充電，這是潛艦最薄弱的點）頻率，可以更加隱秘地執行任務」。

潛艦作為一種特殊的隱形武器，有「海上忍者」「非常時期的終極武器」之稱，其活動至今仍蒙著一層神秘的面紗。在過去的冷戰時期，為了將前蘇聯的戰略核潛艦封鎖在鄂霍次克海和日本海，日本潛艦長期在宗谷海峽、津輕海峽以及對馬海峽執行監視任務。其重要性至今依舊沒有改變。不過，隨著北韓和中國的威脅增加，其防守範圍確實是在擴大。日本潛艦屬於柴電動力潛艦，所以其任務也與能夠全速行動的核動力潛艦不同。其主要執行的是警戒任務——長時間停在某處，從水下監視其他國家潛艦的活動。

為什麼日本潛艦的數量規模長期保持在16艘呢？原因在於，上述3個海峽各需要兩艘潛艦來看守，也就是說6艘潛艦才能覆蓋基本任務需求。以此為基礎，按訓練、補給、整修來輪值，一共需16艘潛艦才能保持正常運轉。但冷戰結束後，隨著北韓和中國軍事活動的擴大，其任務也隨之擴充，需要警戒的點也隨之增加。因此，民主黨執政時制定的2010年版防衛計畫大綱，將潛艦數量擴至了22艘。

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任務活動區域向西南方向擴展

為了應對北韓和中國的威脅，日本潛艦將活動區域從北方轉向西南方向。不過，據說美國海軍不僅在日本周邊的東海和日本海，也在西太平洋和南海中佈設了很多固定式水下監聽器（SOSUS），隨時監視潛艦的動向。對於中國、俄羅斯、北韓的潛艦來說，已經幾乎沒有藏身之處了。那麼日本潛艦要發揮什麼作用呢？

其主要任務，就不僅限於追蹤他國潛艦的動向了。因為有些特殊任務只有潛艦才能完成——在不被對方發現的情況下接近目標收集情報。肩負這類任務的潛艦被稱為「任務艦」。能夠掌握任務詳情的，只有日本防衛省的事務次官和海上自衛隊幕僚長等極少數高官。「任務艦」這個詞本身就是一個秘密。

據說，冷戰時期，日本潛艦在海參崴海岸附近監視過前蘇聯海軍的演習，除了收集飛機艦艇的通訊內容之外，還收集導彈引導電波、反潛直升機在海面搜索時使用的雷達波、沿岸軍事設施的影像等。冷戰後的今天也依然日夜出動，在沿岸收集北韓的導彈發射資料。在防禦西南諸島的時候，估計會作為不被對方察覺接近並收集情報或發動攻擊的手段投入使用。

今後更重要的新任務，大概是被派遣到西太平洋最熱門的海域——南海去活動。2018年9月，日本海上自衛隊「黑潮」號潛艦曾停靠越南金蘭灣。當時，日本防衛省最初只公佈了3艘護衛艦對越南進行友好訪問的消息。不過，就在入港停靠之前，突然公佈艦隊有潛艦伴隨航行並在南海進行了演習。之前一直秘而不宣的潛艦伴隨航行突然公佈，被外界理解為明顯是意在牽制將南海當作自家後院的中國。當時，美國要求日本政府協助對試圖改變南海現狀的中國採取軍事措施。這也是日本防衛省對美方的一個回應。

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邁向獨立防衛能力建設的一步

時代在變，日本周邊的安保環境日益惡化。在這樣的背景下，岸田政權修訂了國家安保戰略等「安保三文書」，邁出了不單純依靠美國、建設獨立防衛能力的第一步。據悉，前線的潛艦部隊對於擁有反擊能力反響熱烈，士氣高漲。日本潛艦的任務活動今後將會如何變化？我就此詢問了深谷先生，得到了如下回答。「過去，在非常時期，潛艦的作用僅限於攻擊艦船和鋪設水雷。雖然具有運用所謂反擊裝備的潛力，但根據國家的防衛政策，這是不允許擁有的。而引入戰斧巡航導彈，意味著在原有作用的基礎上，追加賦予了靈活運用其特性的攻擊能力。」

在1991年的波斯灣戰爭中，潛艦首次發射戰斧導彈。如果日本引進該系統，潛艦的作用將發生重大改變，真有可能變成「終極武器」。日本現有潛艦有6個魚雷發射管。戰斧導彈可以從魚雷管發射。但為了自我防禦，至少要裝2枚魚雷。這樣一來，就算能裝載對地攻擊武器，一次最多也只能裝備4枚。潛艦從水中發射導彈，就會暴露其藏身之處，因此發射後必須迅速離開現場，要想再次發起攻擊需要相當長的準備時間。

據悉，美國海軍的洛杉磯級核潛艦配備12個垂直發射裝置。如果日本潛艦也加裝垂直發射裝置，增加發射管，那麼作戰目標也相應增多。能夠精準破壞位於內陸地區的攻擊目標，這一點意義重大。

就算裝備充實了，但是人員不足！

那麼，如果增加潛艦數量，就能提高反擊能力，這似乎有道理，但事情並沒有如此簡單。對此，深谷先生回答：「想增加的東西有很多，但有更大的麻煩要解決」。這個麻煩，就是如何確保充足的自衛隊員，也就是「人」的問題。自衛隊陷入嚴重的人員不足，已是眾所周知的事實。深谷先生懷疑政治家們是否在認真考慮自衛隊員問題。他感歎道：「雖然防衛費用成倍增加，不斷購買各種裝備，但對於自衛隊長期招不到人、前線人員不足等問題，根本看不到政治家們在認真對待。」

自衛隊軍官的退休年齡也被設定為低於一般公務員，理由是為了「保持自衛隊的精幹」。最近在延遲退休潮流的影響下雖有所調整，但相當於士官的曹級軍官退休年齡為54-55歲，尉級和佐級軍官也必須在55-57歲離開工作單位。包括任期結束退役的自衛官（新退役隊員）在內，每年退役人數達8800人之多。深谷先生表示，這就相當於每年開除將近9000名年富力強的自衛隊員。他建議，可以讓他們從駕駛戰鬥機、奔走於艦艇甲板上的「戰鬥任務」中解放出來，應該更加靈活地探討延遲退休年齡，讓他們能夠選擇從事辦公工作或簡單作業等後勤工作。

以從根本上強化防衛能力為口號，此次防衛能力建設計畫的調整正在穩步推進。但是，從根本上支撐自衛隊的要素是「人」，對「人」的津貼費用容易被忽視。確保人員是少子老齡化的日本面臨的結構性問題之一。正因如此，為了維持精幹的自衛隊力量，需要進行大膽而果斷的制度改革。就算擁有反擊能力提高了攻擊能力，如果支撐全域的人材基礎脆弱，那麼好不容易推動的令和時代加強防禦能力工程很可能會半途而廢。

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