克里沒走美國「殺氣」已到　中美沒升溫只有「人若犯我我必犯人」

中國駐美國大使謝鋒參加阿斯彭安全論壇（Aspen Security Forum）的一場專場對話，針對當前中美關係發表看法，擲地有聲地說道「人不犯我我不犯人，人若犯我我必犯人。」



針對的是，「一段時間以來，美國不斷在貿易和科技等領域打壓中國，時至今日仍未收手，近期又意圖出台對華投資限制措施」。對此，謝鋒明確表示，「如果美方繼續實施新的對華制裁，中方面對挑釁不會袖手旁觀，將會予以回擊」。

就在謝鋒做此發言的時候，「中國的老熟人」美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）正在訪華。他是繼國務卿布林肯（Antony Blinken），財長耶倫（Janet Yellen）之後，一個月內第三位訪華的美國高級官員。此外，百歲老人美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）也在訪問中國。

縱然克里在北京表示，拜登重視與中國國家主席習近平的關係，非常致力於穩定美中關係，並致力於共同努力為世界帶來重大改變。基辛格也表示，美中兩國都有能力影響世界，美中保持穩定關係，事關世界的和平、穩定和人類福祉。嘴上說的都是要穩定關係防衝突，但實際上美國已經為進一步打壓做準備。克里還沒走，美國已經躍躍欲試。

2023年7月19日，美國總統氣候特使克里與中國國務院副總理韓在北京會晤時，大屏幕上顯示中美兩國國旗的新聞片段。（路透社）

有消息人士透露，拜登政府有可能會在8月底出台一系列針對中國尖端技術投資的限制政策，並稱這些政策可能會禁止在半導體、量子計算、人工智能等領域的對華新投資。與此同時，才從中國訪問回國的耶倫7月17日接受彭博社採訪時聲稱，拜登政府擬議的對華投資限制措施「針對範圍較窄」。投資限制，顯然還是脱鈎的一部分。目標顯然還是打壓中國的高科技與核心製造。謝鋒表示，「美方迄今將1300多家中國企業列入各種制裁清單，導致中方無數人失業，中國政府不會坐視不管」。如此，有人說中美關係「升溫」，醒醒吧，別做夢了！

從近年來中美之間高層互動來看，呈現了一個規律：幾乎每一次「接觸、互動」之後，在人們期盼中美關係回暖升溫之時，等來的都是降溫。這一次，中美之間密集互動恐怕也不例外。

布林肯訪華，嘴上說主要任務是為了落實「峇厘島會晤共識」，可他回到白宮後，卻沒見有什麼落實共識的新動作。相反，布林肯大談推動「去風險」。同時，又傳出美國要擴大對中國半導體晶片的封殺範圍。耶倫來華時強調不與中國脱鈎。可是回去後就立即表示：呼籲中國進行市場改革，同時她還表示，美國及其盟友將會對被認為是不公平的經濟行為採取反制措施。在剛結束的北約峰會上，美國還極力鼓動「北約亞太化」。

很顯然，美國的一慣做法是，中國不如何如何，美國就會如何如何。

就說克里所說的氣候，克里指「美方希望氣候問題成為兩國合作解決分歧的新開始」，且相信克里是真的希望中國能夠與美國氣候合作來融冰升溫，但這種想法太幼稚了。

美國總統氣候特使克里訪問中國，與中央外事辦主任王毅在北京人民大會堂出席會議。（Reuters）

據西方媒體透露，克里將重點關注減少甲烷和其他非二氧化碳排放，以及11月開始的COP28（《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會）全球氣候談判的準備工作。

美國一直強調中國是最大的炭排放國，理應更大的減排。可美國的總炭排量可是中國的N多倍。儘管氣候危機，可此時讓中國等發展中國家帶頭減排以替美國西方還碳排的債，顯然不公平，也不現實。此前，中國的減排承諾已經得到了世界上廣泛的認可和讚許。也就是提出要重返氣候協定的美國提出了異議。

不管是當年的京都議定書還是巴黎氣候協定，美國都是最大的破壞者。如今，即使拜登宣佈重返，也並沒有準備真正的接受和執行已經早就談好了的協定。而是又要以領導者的身份來重新制定氣候協定。這豈不是又要浪費更多的寶貴時間？

今年極端天氣情況嚴重，中國北京在熱浪紅色警報下，戴著防曬面罩的巿民拿著風扇走在街上。（Reuters）

美國不準備接受峇里協定，重返的首要工作自然就是推翻這一協定。自然就是要在美國的領導下制定新的氣候協定。因此說，所謂在符合中美共同利益領域裏的合作，想得太美好了。

總之，從近年來中美高層的互動來看，每一次互動之後美國都會對華採取更進一步的行動。更像是意在逼中國妥協讓步不成，惱羞成怒的報復。這已經陷入了輪迴循環之中。

「中美關係的再平衡」，兩國顯然已經進入了不同的軌道。中方而言，是更加平等的正視，是彼此實力發生變化後更直接的G2的平視。而對於美方而言，所謂「再平衡」不過是希望中國不對美國的攻擊進行強力反制，接受一種現實，美國安全高於中國核心利益。根本，就是雞同鴨講。如此，中美如何升溫？