人民幣持續破位7.3是匯率「底」嗎？

日前，人民幣對美元匯率今年首次跌破7.3關口。曾經，「人民幣破7」是一個很重要的心裡關口，而如今7-7.1-7.2-7.3，短時間內快速破位。從今年整體走勢來看，人民幣對美元匯率基本都是處在波動走低的情況。這顯示了外資投行對中國人民幣短期走勢的看法依然「偏向負面」。



意味着還有下行空間。



匯率下行的壓力因素

離岸人民幣匯率跌破7.3的直接導火索是：中國央行在8月15日宣布了兩項重要事件，強調要維護銀行體系流動性合理充裕。其一是在公開市場，開展數額高達2,040億元的逆回購操作。中標利率為1.8%，此前為1.9%；其二是進行4,010億元一年期的「中期借貸便利（MLF）操作」，中標利率為2.5%，此前為2.65%——兩者的利率均下行了，中美利差進一步擴大。並且是央行意外啟動一輪「降息」後，三個月內政策利率的第二次下調。市場由此看多美元，看空人民幣。

邏輯上，匯率跟着利率走，利率走低，匯率也會調整。美國聯儲局持續加息提高利率，全世界美元迴流，導致美元升值。在美國財政部加速發行國債的短期衝擊下，美元指數和美債利率持續偏強運行，美元指數一度突破103的整數關口。而國內目前趨勢就是降息降準降利率，活躍資本市場，這形成了鮮明的對比。進一步讓中美利差走闊，低位運行的人民幣匯率愈發沉重。

人民幣本輪貶值周期出現的另外一個原因是對經濟增長前景的預期弱。中國二季度經濟雖然獲得了6.3%的較大提升，但增幅卻低於市場預期；美國正好相反，取得了2.4%的按月年化提升，2.7%的按年上漲，超過預期。

進一步看最新公布的經濟運行數據。首當其衝就是房地產行業，從上半年開始到目前就是一個弱勢萎靡不振的狀態。1-7月份，全國房地產開發投資67,717億元，按年下降8.5%；1-7月份，房屋新開工面積56,969萬平方米，下降24.5%，商品房銷售面積66,563萬平方米，按年下降6.5%。前段時間又出現房產巨頭碧桂園暴雷消息，進一步降低了投資者們的信心。

此外，消費動能持續下降。中國7月社會消費品零售總額按年2.5%，前值3.1%。中國1-7月社會消費品零售總額按年7.3%，前值 8.2%。目前，居民消費信心不足，投資也較為乏力——上半年的民營企業投資甚至出現了0.2%的負增長，7月份的民間投資降幅更是擴大至0.5%。

內地房地產行業危機持續，近期碧桂園暴雷消息進一步降低了投資者們的信心。（資料圖片）

還有很指標性的金融數據總體不佳。社融、新增貸款下降80%-90%。新增人民幣貸款，僅為上月的1/9，僅預期的一半。中國7月新增人民幣貸款3459億人民幣，預期7800億，前值30,500億人民幣。社會融資，僅上月的1/8，僅為預期的一半。中國7月社會融資規模增量 5282億人民幣，預期11,000億，前值42,200億人民幣。而M1和M2均低於前值。中國7月M2貨幣供應按年 10.7%，前值為11.3%。中國7月M1貨幣供應按年 2.3%，前值為3.1%。中國7月M0貨幣供應按年 9.9%，前值為9.8%。由此足見內需之弱。

CPI和PPI同時轉跌 「通縮」壓力加大。國家統計局公布數據顯示，中國7月CPI按年下降0.3%，為2021年1月以來最低水平，7月PPI按年下降4.4%。7月CPI按年下降0.3%，為2021年1月以來最低水平，7月PPI按年下降4.4%。

7.3，會是人民幣近期匯率的「底」嗎？

總體來說，上半年國內的經濟狀況比較糟糕，這也降低了投資者們對於國內經濟增加的預期，進一步影響了匯率的波動。商品出口增速有所下降，通縮壓力逐步提升，多家知名房地產企業的債務問題暴露，部分避險資金流向美元等都讓市場對人民幣匯率短期走勢「呈現看空態勢」，貶值壓力依然不可低估。

中國社會科學院金融研究所副所長、國家金融與發展實驗室副主任張明分析，今年人民幣有過2月和5月以來兩輪貶值，雖然匯率貶值幅度相似，但內涵大不相同。第一輪貶值期間，僅是兑美元貶值，但兑一籃子貨幣的多邊匯率呈小幅升值，這意味着人民幣有效匯率並未貶值。而在第二次貶值期間，人民幣兑美元匯率與人民幣有效匯率均顯著貶值。

在張明看來，2月人民幣匯率貶值主要由外因導致，而這一輪貶值中，內因是主導因素。二季度以來，隨着多項宏觀經濟數據走弱，部分機構甚至下調了中國全年經濟增長預測。「匯率的經濟晴雨表功能，在2023年表現得尤為突出。」張明稱，2023年下半年中國經濟走勢相對強弱，將會直接影響人民幣兑美元匯率走勢，在樂觀情形下，人民幣匯率或在年底回升至6.8左右，而悲觀情形下將貶至7.5上下。

國內消費動能持續下降。中國7月社會消費品零售總額按年2.5%，前值3.1%。（中新社/資料圖片）

另一個角度看，面對人民幣匯率波動，央行多次釋放維穩信號，但整體表現淡定。5月19日，中國外匯市場指導委員會（CFXC）2023年第一次會議稱，將加強監督管理和監測分析，強化預期引導，必要時對順周期、單邊行為進行糾偏，遏制投機炒作。6月8日，國家外匯管理局局長潘功勝公開表態，「有信心、有條件、有能力維護外匯市場的穩定運行。」6月30日，央行貨幣政策委員會二季度例會指出，要綜合施策、穩定預期，堅決防範匯率大起大落風險。

7月24日政治局會議曾提到：要「保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定」——這被多家分析機構解讀為「人民幣匯率，在今年下半年要企穩的重要政策信號」，堅決防範匯率大起大落。

但不到1個月的時間，離岸人民幣匯率就跌破了7.3。似乎在告訴市場：國家對人民幣匯率波動容忍度更高，容忍人民幣在一定範圍內適當貶值，抵消外需不足——在一定程度刺激出口增速回暖。

今年上半年，中國經濟GDP上漲5.5%，這裏面有上年同期基數較低的影響。但低基數效應在今年下半年不太明顯，容忍人民幣匯率適當貶值，央行進一步打開降息的空間，也有利經濟增長潛能的擴大。從這個角度來看，7.3可能不是底。