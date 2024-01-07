再現延坪島炮戰？　金正恩時刻戰備　尹錫悦夠不夠膽

進入2024年，朝鮮半島的緊張局勢突然加劇。韓國聯合參謀部近日放出消息稱，朝軍一大早就在所謂的「西北島嶼」地區發射超過200枚炮彈，陣仗很大。1月6日，韓國聯合參謀部再次表示，朝鮮軍方在半島西北部地區發射60多發海岸砲。

作為應對，韓國也是針鋒相對，駐守在西北部白翎島，以及延坪島的海軍陸戰隊第6旅和延坪部隊，動用K9自行火炮和坦克炮進行海上射擊訓練。韓國從延坪島到白翎島一帶，都發布了疏散令，白翎島上居民更是被要求就地進入避難所。不僅如此，從仁川出發前往延坪島的客輪也暫時停航。

如今瀰漫在海上的火藥和硝煙味道，很難不讓人想起2010年時的延坪島炮戰。朝中社特別報道稱，本次炮擊訓練未對韓方島嶼造成影響。而根據韓國軍方的說法，朝軍炮彈落在北方界線以北的海上緩衝區，並未對平民或軍方資產造成損失。韓國目前也沒把炮擊描述成有目的性的「襲擊」，只說是帶有挑釁性質的「軍事演習」，說明烈度可能還沒來到當初延坪島炮戰的地步。就目前的情況來看，朝韓雙方都還只是做做樣子，並沒有要大打出手的打算。因為這樣一來，事態就超出了朝韓任何一方的控制。

朝中社於2024年1月2日發布照片顯示，朝鮮領導人金正恩參觀了地點不明的農業機械展覽館。(朝中社/路透社)

雖然朝鮮半島一直暗潮湧動，緣何朝韓突然就交上手了呢？朝韓雙向「無人區」開炮，這次事件發生的背景是什麼？據朝中社報道，朝鮮人民軍共動員47門火炮向5個區域發射了192枚炮彈，朝鮮進行的海上炮擊訓練是為了回應韓國此前進行的新年軍事演習，如果韓方繼續進行挑釁，朝方將採取前所未有的回應。

原來，在朝鮮開炮前一天，美韓兩軍剛剛結束代號「今晚就戰」的聯合軍演，從2023年12月29日到1月4日，美韓在位於「三八線」附近的京畿道抱川市共出動了110台武器裝備，包括A-19戰鬥機、K1A2坦克等大量裝甲裝備，演習的重點就是應對北方兄弟空襲。

不僅如此，1月1日到2日，韓國陸軍在靠近分界線的多地實施大規模炮擊演習。1月3日，韓國海軍又出動多艘驅逐艦、護衛艦和導彈艇，在半島周邊海域實施艦炮射擊和海上機動演習。更重要的是，韓國總統尹錫悦在2024年新年致辭中表示，今年將「從源頭上封鎖」朝鮮的核導威脅。

韓國總統尹錫悦2023年12月13日在荷蘭阿姆斯特丹出席與朝鮮戰爭荷蘭退伍軍人的會議。（路透社）

一切都在表明，新的一年韓國立場仍舊很堅定。美韓跑到自家門口舞槍弄棒、泡沫橫飛時，金正恩可不能忍。其實，去年底朝鮮方面就直接擺明了立場：「朝韓關係再也不是同族關係，而是完全敵對關係」，這句話怎麼理解？直白點說，朝鮮已經開始備戰了。

雖然自1953年朝鮮戰爭達成停戰協定以來，朝韓雙方未再觸發大規模戰事，但是局部熱戰確實也不少，在2010年的「延坪島交火事件」中，朝方同樣發射了200多枚炮彈，其中60枚左右命中了延坪島，據稱導致多處建築物起火，4人死亡，7人受傷，而事件的起因也是韓美聯合軍演，這麼一對比，這次的炮仗多少是有點克制了。

同時也可以意識到，相比於三八線附近的謹小慎微，半島西部這片海域的不確定性和操作空間似乎都要更高。而事實也正是如此，近幾十年的朝韓衝突基本都由此引發，這一海域就是朝鮮半島這個炸藥桶的引子。這裏有一條線叫「北方界線」，是韓方在包括延坪島在內「西海五島」與朝鮮西部海岸間劃定的海上分界線，但要注意，此界限並未明確在《朝鮮停戰協定》內，也從未得到朝鮮方面承認，而且後者也劃定了「南方警戒線」。

2010年的延坪島事件一度令朝韓關係極為緊張。(資料圖片)

「北方界線」和「南方警戒線」存在重疊，這就為衝突埋下了伏筆，近年來朝韓兩國在此線附近發生多次軍事衝突，包括1999年的第一次延坪海戰、2002年的第二次延坪海戰、2010年的天安艦事件、延坪島炮戰等。

第一次延坪海戰，交戰僅14分鐘，據傳朝鮮此戰至少死亡30人，1艘魚雷艇被擊沉，5艘艦艇受到了重創，而韓國只有11名士兵受傷，2艘艦艇破損，韓國勝。剩下的幾次較量韓國表現都不盡如人意，在天安艦事件中，所屬浦項級輕型護衛艦的「天安艦」，雖然噸位一般但現代化程度比較高，是當年韓國輕型護衛艦的絕對主力，結果不明不白的就沉了。

或許在經歷了2010年「天安艦事件」和「延坪島炮擊」之後，韓國心態就已經扭曲，需要不斷貼近美國獲取安慰。但也可見，這個海域，是韓國的夢魘。

金正恩顯然是不會怕的。這一切都要看尹錫悦會做到怎樣的程度。雖說這次朝韓只是雙向「無人區」開炮，看上去只是做做樣子，但考慮到這段時間以來，朝韓之間的對峙態勢，後面發生什麼都並不奇怪。