再現延坪島炮戰？　金正恩時刻戰備　尹錫悦夠不夠膽

撰文：陸一
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進入2024年，朝鮮半島的緊張局勢突然加劇。韓國聯合參謀部近日放出消息稱，朝軍一大早就在所謂的「西北島嶼」地區發射超過200枚炮彈，陣仗很大。1月6日，韓國聯合參謀部再次表示，朝鮮軍方在半島西北部地區發射60多發海岸砲。

作為應對，韓國也是針鋒相對，駐守在西北部白翎島，以及延坪島的海軍陸戰隊第6旅和延坪部隊，動用K9自行火炮和坦克炮進行海上射擊訓練。韓國從延坪島到白翎島一帶，都發布了疏散令，白翎島上居民更是被要求就地進入避難所。不僅如此，從仁川出發前往延坪島的客輪也暫時停航。

如今瀰漫在海上的火藥和硝煙味道，很難不讓人想起2010年時的延坪島炮戰。朝中社特別報道稱，本次炮擊訓練未對韓方島嶼造成影響。而根據韓國軍方的說法，朝軍炮彈落在北方界線以北的海上緩衝區，並未對平民或軍方資產造成損失。韓國目前也沒把炮擊描述成有目的性的「襲擊」，只說是帶有挑釁性質的「軍事演習」，說明烈度可能還沒來到當初延坪島炮戰的地步。就目前的情況來看，朝韓雙方都還只是做做樣子，並沒有要大打出手的打算。因為這樣一來，事態就超出了朝韓任何一方的控制。

朝中社於2024年1月2日發布照片顯示，朝鮮領導人金正恩參觀了地點不明的農業機械展覽館。(朝中社/路透社)

雖然朝鮮半島一直暗潮湧動，緣何朝韓突然就交上手了呢？朝韓雙向「無人區」開炮，這次事件發生的背景是什麼？據朝中社報道，朝鮮人民軍共動員47門火炮向5個區域發射了192枚炮彈，朝鮮進行的海上炮擊訓練是為了回應韓國此前進行的新年軍事演習，如果韓方繼續進行挑釁，朝方將採取前所未有的回應。

原來，在朝鮮開炮前一天，美韓兩軍剛剛結束代號「今晚就戰」的聯合軍演，從2023年12月29日到1月4日，美韓在位於「三八線」附近的京畿道抱川市共出動了110台武器裝備，包括A-19戰鬥機、K1A2坦克等大量裝甲裝備，演習的重點就是應對北方兄弟空襲。

不僅如此，1月1日到2日，韓國陸軍在靠近分界線的多地實施大規模炮擊演習。1月3日，韓國海軍又出動多艘驅逐艦、護衛艦和導彈艇，在半島周邊海域實施艦炮射擊和海上機動演習。更重要的是，韓國總統尹錫悦在2024年新年致辭中表示，今年將「從源頭上封鎖」朝鮮的核導威脅。

一連兩天發炮　韓國防部：朝軍在朝鮮半島西岸射約60發炮彈朝鮮半島新年持續炮響　專家：形勢嚴峻，目前很危險
韓國總統尹錫悦2023年12月13日在荷蘭阿姆斯特丹出席與朝鮮戰爭荷蘭退伍軍人的會議。（路透社）

一切都在表明，新的一年韓國立場仍舊很堅定。美韓跑到自家門口舞槍弄棒、泡沫橫飛時，金正恩可不能忍。其實，去年底朝鮮方面就直接擺明了立場：「朝韓關係再也不是同族關係，而是完全敵對關係」，這句話怎麼理解？直白點說，朝鮮已經開始備戰了。

雖然自1953年朝鮮戰爭達成停戰協定以來，朝韓雙方未再觸發大規模戰事，但是局部熱戰確實也不少，在2010年的「延坪島交火事件」中，朝方同樣發射了200多枚炮彈，其中60枚左右命中了延坪島，據稱導致多處建築物起火，4人死亡，7人受傷，而事件的起因也是韓美聯合軍演，這麼一對比，這次的炮仗多少是有點克制了。

同時也可以意識到，相比於三八線附近的謹小慎微，半島西部這片海域的不確定性和操作空間似乎都要更高。而事實也正是如此，近幾十年的朝韓衝突基本都由此引發，這一海域就是朝鮮半島這個炸藥桶的引子。這裏有一條線叫「北方界線」，是韓方在包括延坪島在內「西海五島」與朝鮮西部海岸間劃定的海上分界線，但要注意，此界限並未明確在《朝鮮停戰協定》內，也從未得到朝鮮方面承認，而且後者也劃定了「南方警戒線」。

金正恩視察導彈發射車工廠　強調要為軍事對抗做好準備韓國情報機構首次研判金正恩女兒金朱愛是有力接班人
2010年的延坪島事件一度令朝韓關係極為緊張。(資料圖片)

「北方界線」和「南方警戒線」存在重疊，這就為衝突埋下了伏筆，近年來朝韓兩國在此線附近發生多次軍事衝突，包括1999年的第一次延坪海戰、2002年的第二次延坪海戰、2010年的天安艦事件、延坪島炮戰等。

第一次延坪海戰，交戰僅14分鐘，據傳朝鮮此戰至少死亡30人，1艘魚雷艇被擊沉，5艘艦艇受到了重創，而韓國只有11名士兵受傷，2艘艦艇破損，韓國勝。剩下的幾次較量韓國表現都不盡如人意，在天安艦事件中，所屬浦項級輕型護衛艦的「天安艦」，雖然噸位一般但現代化程度比較高，是當年韓國輕型護衛艦的絕對主力，結果不明不白的就沉了。

或許在經歷了2010年「天安艦事件」和「延坪島炮擊」之後，韓國心態就已經扭曲，需要不斷貼近美國獲取安慰。但也可見，這個海域，是韓國的夢魘。

金正恩顯然是不會怕的。這一切都要看尹錫悦會做到怎樣的程度。雖說這次朝韓只是雙向「無人區」開炮，看上去只是做做樣子，但考慮到這段時間以來，朝韓之間的對峙態勢，後面發生什麼都並不奇怪。

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