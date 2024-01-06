胡塞武裝組織紅海添事端　航運危機此一時彼一時｜鄭昆侖

古希臘哲學家Heraclitus曾經指出「人不能兩次踏進同一條河流(You cannot step in the same river twice)」。事實上，即使是同一條河流，範圍內的水分子（Water Molecules）、生物、微生物、附近人、植物、河床的泥沙每一刻已出現變化。因此，名義上的同一條河，嚴格上這一刻已經跟前一刻的河不同了。

至於股票指數，相關成份股亦會不斷出現改變。其中，近幾年不斷遭恒指公司頻密地換出換入成份股的恒生指數，似乎更加令人難以辨認。至少，坊間仍有很多人嘗試以20至30年的市帳率、市盈率去推算港股的「合理值」，似乎是一件吃力但不討好的事情了。

2023年年底至今的紅海航運事件：複雜程度遠超2005-2010年的索馬里海盗因素

自從2023年11月起，總部位於也門（Yemen)的胡塞（Houthis）武裝組織不斷在紅海（Red Sea)附近攻擊商船。跟據胡塞起初的說法，是針對以色列商船（大概是支持哈馬斯組織之類）。只不過，近日的廣泛報導胡塞武裝組織的攻擊目標已不只是以色列商船，基本上是奉行「眾生皆平等」的方針。

丹麥航運巨頭馬士基（Maersk）旗下貨輪「馬士基杭州號」近日亦遭到胡塞組織的飛彈擊中。馬士基早前聲稱不怕胡塞因素，再度航行「紅海-蘇彝士運河（Suez Canal)」的路線。只不過，再勇敢的「生意佬」也不會冒太多的風險。在1月5日，馬士基宣佈接下來所有過境紅海、亞丁灣的船隻都將改道繞行非洲好望角（Cape of Good Hope)。

胡塞武裝組織：A Houthi fighter stands on the Galaxy Leader cargo ship in the Red Sea in this photo released November 20, 2023. (Houthi Military Media/Handout via REUTERS)

在2005至2010年期間，東非的索馬里海盗亦在紅海、亞丁灣的範圍攻擊商船。當時的大型貨櫃船以及運油船沒有太大的需要改道。除了當時有很多國家派出軍艦進行護衛任務之外，敵對的攻擊水平亦有很大的關係。

當時索馬里海盗的攻擊模式是依靠小船隻，而海盗只持有步槍、火箭炮等武器。航速較快的大型貨櫃船只要不要停下來、全速航行，海盗亦奈你不何。

反過來說，對於今次的航運危機則涉很多的難度。首先，現時派軍艦前往紅海進行護衛任務的國家並不多。反過來說，伊朗甚至派軍艦聲援胡塞組織，令問題更加複雜。再者，面對可以攜帶炸藥以及發射飛彈的胡塞無人機來襲，對於商船來說這個是難以進行防衛或處理的。

同樣都是發生在紅海區域內的航運危機，2024年的問題跟2005-2010年的狀況截然不同。所以呢，不少商船被迫改道選擇好望角的路線，這個大概是中短期之內難以改變的情況吧。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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