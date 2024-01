胡塞武裝組織紅海添事端　航運危機此一時彼一時｜鄭昆侖

古希臘哲學家Heraclitus曾經指出「人不能兩次踏進同一條河流(You cannot step in the same river twice)」。事實上,即使是同一條河流,範圍內的水分子(Water Molecules)、生物、微生物、附近人、植物、河床的泥沙每一刻已出現變化。因此,名義上的同一條河,嚴格上這一刻已經跟前一刻的河不同了。

至於股票指數,相關成份股亦會不斷出現改變。其中,近幾年不斷遭恒指公司頻密地換出換入成份股的恒生指數,似乎更加令人難以辨認。至少,坊間仍有很多人嘗試以20至30年的市帳率、市盈率去推算港股的「合理值」,似乎是一件吃力但不討好的事情了。

2023年年底至今的紅海航運事件:複雜程度遠超2005-2010年的索馬里海盗因素

自從2023年11月起,總部位於也門(Yemen)的胡塞(Houthis)武裝組織不斷在紅海(Red Sea)附近攻擊商船。跟據胡塞起初的說法,是針對以色列商船(大概是支持哈馬斯組織之類)。只不過,近日的廣泛報導胡塞武裝組織的攻擊目標已不只是以色列商船,基本上是奉行「眾生皆平等」的方針。

丹麥航運巨頭馬士基(Maersk)旗下貨輪「馬士基杭州號」近日亦遭到胡塞組織的飛彈擊中。馬士基早前聲稱不怕胡塞因素,再度航行「紅海-蘇彝士運河(Suez Canal)」的路線。只不過,再勇敢的「生意佬」也不會冒太多的風險。在1月5日,馬士基宣佈接下來所有過境紅海、亞丁灣的船隻都將改道繞行非洲好望角(Cape of Good Hope)。

胡塞武裝組織:A Houthi fighter stands on the Galaxy Leader cargo ship in the Red Sea in this photo released November 20, 2023. (Houthi Military Media/Handout via REUTERS)

在2005至2010年期間,東非的索馬里海盗亦在紅海、亞丁灣的範圍攻擊商船。當時的大型貨櫃船以及運油船沒有太大的需要改道。除了當時有很多國家派出軍艦進行護衛任務之外,敵對的攻擊水平亦有很大的關係。

當時索馬里海盗的攻擊模式是依靠小船隻,而海盗只持有步槍、火箭炮等武器。航速較快的大型貨櫃船只要不要停下來、全速航行,海盗亦奈你不何。

反過來說,對於今次的航運危機則涉很多的難度。首先,現時派軍艦前往紅海進行護衛任務的國家並不多。反過來說,伊朗甚至派軍艦聲援胡塞組織,令問題更加複雜。再者,面對可以攜帶炸藥以及發射飛彈的胡塞無人機來襲,對於商船來說這個是難以進行防衛或處理的。

同樣都是發生在紅海區域內的航運危機,2024年的問題跟2005-2010年的狀況截然不同。所以呢,不少商船被迫改道選擇好望角的路線,這個大概是中短期之內難以改變的情況吧。

作者介紹:筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚,從事投資行業十多年,包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資(投機)理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢,在人群未湧入前買入「優質資產」。

