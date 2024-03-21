炒家7年前買納米樓「丟空」等炒上　最終295萬蝕賣、帳面勁蝕22%

雖然全面撤辣後，樓市氣氛轉趨活躍，但市區納米樓繼續要大幅蝕讓才獲買家承接。長沙灣單幢盤AVA 61，一伙實用面積161平方呎的開放式納米樓，以295萬元沽出。據悉，原業主為炒家，持貨約7年帳面勁蝕22%或83.5萬元。至於同系的‎AVA 228也有納米單位貶值近70萬元。



鴻發地產物業營業總經理梁文楓表示，AVA 61中層F室，實用面積161平方呎，新近以295萬元沽出，成交呎價約18,333元。

他表示，新買家趁現在樓價已見底，積極在各區睇樓作自用，買家過去兩星期於屯門、青山公路、土瓜灣及深水埗物色單位，最後覺得AVA 61地點方便，生活配套齊全，加上單位全新未住過，最終決定入市。

7年前炒家378萬買入 期間不出租、不自用

據了解，原業主為一名炒家，於2017年以378.5萬元買入該單位，當時成交呎價約23,509元，買入單位後一直未有使用單位，也沒有推出單位放租。最終單位在近月以蝕讓價轉手，帳面貶值83.5萬元或22%。

長沙灣AVA 61。

AVA 228 納米樓155呎貶值近70萬

此外，同樣於納米樓的‎AVA 228 ，一伙中層C室以241.5萬元沽出，實用面積155平方呎，呎價價15,580元。原業主於2019年以310萬元買入，持貨4年，帳面蝕讓68.8萬元或22%。

盧華家族數年前專攻新盤納米樓

AVA 61及AVA 228兩幢單幢樓均由資深投資者盧華家族發展，其中AVA 61於2020年3月入伙，提供138伙，實用面積僅150至232平方呎；而AVA 228於2021年10月入伙，提供160伙，實用面積129至249平方呎。兩個項目均主打面積細小的納米單位。