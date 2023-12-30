中原美聯世紀大和解？合作開新舖叫中聯？　真相原來係...｜燈神

臨近年底地產代理界特別多花邊新聞，本地兩大龍頭地產代理中原及美聯，喺11月捲入合謀定價事件，雙方關係似乎跌到去冰點，大家就算斷絕來往亦相當合理。不過燈神最近收到消息通知，佢話兩間大行竟然破冰兼合作開新公司！新公司名仲叫做「中聯地產物業」，話要結合兩間大行的優點，真係令人震驚。



但燈神認真了解過，原來呢間新公司「中聯地產物業」，同兩大龍頭代理行並無關係，純粹因為其中一位老闆都曾經在中原及美聯任職過，所以先用呢個名！不過中原施生似乎有啲擔心，佢仲話早幾日已經收到同事通知呢間代理行有啲似中原，擔心部份客戶會唔小心去錯舖頭，所以中原法律部都了解緊有冇嘢要跟進。



臨近年底個個打工仔都想收爐，唔少地產代理朋友早排發力衝完熱賣新盤後，都開始休息並為下一年作新部署。有位老友代理就同燈神講，最近見到有新力軍加入地產代理行業，不過間公司就好有趣，叫做中聯地產物業有限公司（CENTERLAND PROPERTY LIMITED），同本地龍頭大行中原集團（CENTALINE PROPERTY），英文名睇落就有幾分相似。

網站簡介「中是中原 聯是美聯 結合香港兩間龍頭公司的優點」

燈神睇返佢地網頁資料，原來呢間新晉地產代理舖相當有遠見，目標係要做到兩大龍頭代理中原及美聯的水平，佢地公司簡介仲寫明「中是中原 聯是美聯 結合香港兩間龍頭公司的優點！就是中聯！」睇嚟呢間細A相當有理想。

新成立的地產代理舖「中聯地產物業」，在網站簡介中提到，該公司結合香港兩間龍頭公司的優點。（網站資料）

近年樓市一潭死水，日日淨係聽到蝕讓個案，見到地產界有新活力，燈神都覺得好興奮，所以立即打去問下呢間新晉細A代理行，點解喺樓市下行時加入行業內，而且仲話要結合兩家本港龍頭代理行的優點，個名仲要結合兩家公司的元素。

負責人：冇刻意模仿行家 解畫自己曾做過中原、美聯

呢間中聯地產物業嘅負責人王小姐就回覆燈神，佢話間公司係新成立無耐，由於佢係過去幾年都曾經任職中原同美聯，所以公司名就叫做「中聯」，當然都希望做到好似兩家龍頭代理行咁高水平。不過有啲外界代理就話佢地公司名所揀選的鮮紅色，以及英文名都好似中原，呢位負責人就大喊冤枉，直言「佢地冇刻意模仿其他行家」，純粹因為自己曾經做過兩邊大行，先會在網站上寫上「結合香港兩間龍頭公司的優點！」的豪言。

呢一間新晉細A專營東涌、葵涌一帶物業買賣租務，燈神喺網上搜尋過，呢位王小姐過去的確在東涌區兩家地產代理任職過，睇嚟佢的確好欣賞兩家舊公司，所以自己做老闆開新公司都要致敬一下。

施永青：早幾日已收到通知 法律部會了解情況

不過欣賞還欣賞，商業機構LOGO太過相似可能都會引起誤會，燈神就膽粗粗問下中原創辦人施永青，施生就話佢都收到同事通知，呢間新晉代理行有啲似中原。

施生佢就話「其實佢個名就冇問題，以前深圳都有地產舖叫做中聯，後來就被內地另一家大行收購咗」，不過呢間公司所用的顏色及字體就幾似佢地中原，所以過去幾日已經搵咗公司法律部了解中。施生仲話，因為都擔心啲客會去咗舖頭，所以法律部都會了解一下會否有侵權，以保障返自己公司利益。