住宅板塊跑出　工商仍需努力　樓市能否築底成功？｜蔡志忠

住宅市場打破了多年的困局，迎來了小陽春，值得欣慰的是熾熱的交投並沒有立即將樓價推高。不知道地產商是否聽到了筆者的呼籲，於是不敢貿然提價推盤；另一邊廂，或許代理朋友也看到本人的警告，沒有再天天廣傳急增的成交宗數，籍此大力推谷買家入市。這是很好的現象，如果我們大家想樓市平穩健康，就應該順其自然發展，千萬要戒急用忍，方可行穩致遠。



過去幾年，受地緣政治和新冠疫情困擾，香港經濟不振，中小企業經營艱難，樓市也嚴重內傷，好不容易盼到港府全面撤辣，樓市自然為之一振。不過，假如因為短期的交投倍增，就馬上被勝利沖昏頭腦，貪一時之快而大幅加價狂谷買家入市，那就可能出現反效果。筆者認為樓市需要努力築底，打好根基，先創造更多成交，維持一段時間，就能恢復地產市場的產業鏈，讓各行各業受惠。社會上有更多的中小企業能夠生存下來，打工仔工作也順順利利，就能創造和諧的社會環境，也能慢慢地治癒樓市多年以來的創傷。

工商舖疲弱 拖累中小企業

因此，要以審慎樂觀的態度看待香港未來的經濟和樓市。住宅市場短期內無疑可以跑出，然而，另一個板塊的工商舖市場依然嚴峻，可以說仍在尋底。我們所形容的樓市興旺，是指所有板塊都要興旺，如今只旺了住宅這邊，其實並不足夠，物業市場一環扣一環，它們是會互相拖累的。

過去十幾年，樓市被辣招捆綁，香港人擁有一層自住物業後，想再作投資便只能投向工商舖，累積這麼多年的買家當中，中小企業的老板為數不少。也由於中小企業的經營者，都喜歡拿物業作抵押向銀行進行貸款，目前此市場如此淡靜，價格仍呈向下趨勢，會影響中小企業的信貸評核。許多公司面臨資金壓力，工商物業價格下調，且難以出售套現解困，這樣的樓市仍未算全面復甦，大家要保持警惕。

金融中心地位 吸引知名企業進駐

物業市場既會互相拖累，也會互相支援，假如住宅市場一直保持旺盛，那麼就會帶動工商舖市場向好發展。港府未來的政策非常重要，如今大力救市仍為時未晚，下一步要想想如何製造更多的工商舖成交，籍此幫助中小企業紓解財政壓力。也要繼續努力招商引資，吸納國內外著名公司來港設立地區總部等等。港府日前宣布再招攬25家重點企業，包括生命健康科技、人工智能與數據科學、金融科技，以及先進製造與新能源科技等產業。知名企業進駐香港，證明香港仍然有其吸引之處，也彰顯了香港的獨特地位與優勢。

擁有「一國兩制」的制度優勢，發揮超級聯繫人的功能，相信香港的金融中心地位能夠長期保持並更加鞏固。誠如長實集團主席李澤鉅所說：「香港一定要保住國際金融中心地位，因為來之不易。」資本投資者入境計劃於3月1日開始接受申請，剛開始的十幾天已有600個申請，勢頭良好；加上開放兩個自由行城市（青島、西安）之後，國家將繼續有惠港措施出台，一連串的利好消息出現，筆者對後市更有信心，希望大家都能與我一樣。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。