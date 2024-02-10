香港經濟到了關鍵時刻　改變逆境唯有使出絕招｜蔡志忠

球王美斯於香港足球友誼賽缺陣一事仍在發酵，內地環球時報形容不排除是政治事件，或有幕後勢力干預，有意令香港難堪。近幾年經歷了社會動亂和新冠疫情，香港經濟元氣大傷，港府努力舉辦大型體育賽事和音樂會等，銳意要將香港打造成盛事之都，也籍此帶動經濟發展。無奈美斯突然罷踼，引起軒然大波，有關方面仍然欠香港廣大市民，包括專程從海內外各地飛過來觀看的球迷一個交代。



世界正處於多事之秋，受地緣政治因素影響，香港成了中西方角力的戰場，一國兩制如何能夠行穩致遠，蘊藏著國家領導人的英明決策和港府高官們的執政智慧。現實是殘酷的，美歐某些國家竭力想將香港定性為內地城市，而我們堅持走的是國際金融中心路線，香港實施普通法法律，有完善獨立的司法制度，資金可以自由進出流動；這裏更是全球最大的離岸人民幣結算中心，也是世界貿易中心和國際航運樞紐等，實施的正是資本主義制度。由於我們需要鞏固這些優勢，所以必須全力以赴搞好經濟，否則就會辜負國家對香港的期望。

要搞好經濟，就要有實事求是的態度，勇於指出自身的問題和不足，才能真正藥到病除。面對香港金融市場的寂靜，股票市場的萎縮，以及樓市交投的蕭條，這幾個香港經濟重要的範疇都走在歷史的低點，我們要承認經濟正處於低谷，筆者曾經多次撰文呼籲港府盡快推出支援股樓措施，原因並非想推高股價或樓價，而是要增加行業的流通量，幫助股市集資、政府賣地、市民買樓，以及滾動龐大的相關產業鏈和推動基層的工作就業等等。

不經不覺龍年已經來臨，雖然港府終於聽到民間的聲音，支援股樓的措施開始陸續推出，但是資本市場巨大的財務壓力，以及中小企業出現的倒閉危機似乎更為嚴峻。今天金融、股市和樓巿依然嚴重不振，如果繼續激活不出正常的交投量，經濟就永遠走在尋底的道路上。那麼應該如何是好？筆者突然想起一招，這一招可能是目前唯一能夠改變逆境的絕招。

每年內地客趁五一黃金周來港旅遊，尖沙咀海旁人山人海。（廖雁雄攝）

前車之鑑 防範未然

「中國內地與香港互免簽證」！這一招不用花錢也不必徵稅，只要港府向中央提出誠懇要求，希望得到中央政府同意，記住一定要直接向中央反映港人的訴求。理據很簡單，中國與不少國家，包括新加坡、泰國、馬來西亞以及許多東南亞國家實施互相免簽證旅遊措施，為什麼我們香港沒有？香港是中國的領土，是中國的一分子，與其讓大量的中國旅客到日本、新加坡等國旅遊觀光，不如也開放更多的內地同胞來香港購物消費，今天我們的經濟出現困難，更需要旅客來支援，香港仍然是內地同胞嚮往的地方。

記得當年97年發生亞洲金融風暴，香港經濟跌到谷底，樓價大跌6、7成，民間財富大量蒸發，負資產物業逾10萬單位，公司倒閉、個人破產數以萬計，當時燒炭跳樓幾乎日日發生。其間，港府推出無數救市措施，包括停建公營、停止賣地、停售居屋，以及「孫九招」等，然而樓價仍然跌不停，下調時間長達6、7年，直至2003年中央宣布「自由行」，個人遊的旅客從638萬人次大幅增加至4075萬人次，從那年開始才正式拯救了經濟。

目前香港經濟表面看似平靜，其實內裡嚴重受傷。中小企業獲延長兩三年的償還債務時間，幾萬家企業因此尚未「爆煲」，可這只是延後他們的破產清盤日期，不能解除倒閉的命運。前車之鑑，所謂防範於未然，今天的負資產數字雖然只有逾2.5萬宗，但年中後將直逼4、5萬宗，在數字沒有進一步惡化之前，希望中央能伸出援手，這是最好的絕招，先從深圳實施一簽多行，再到大灣區，再到全中國，最後都互相免簽證。香港每年需要6千萬以上的遊客，別擔心，如今已經沒有水客，我們接待的配套設施是足夠的。這是上天最好的安排！祝各位讀者龍年吉祥如意，香港明天會更好！

蔡志忠建議可推出「中國內地與香港互免簽證」，（黃煦緻攝）

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。