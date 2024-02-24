香港經濟能否走出困局？　非只看港府政策　還須國家伸出援手

中央積極回應特區政府要求，短期內將公布增加內地居民來港旅遊，預料會擴大自由行遊客由一線城市增加至二、三線城市。這是非常好的消息，有助振興酒店零售餐飲等行業，也帶動香港整體經濟向好。希望遊客個人的免稅額可以由5,000元增加到3萬元以上，甚至達到10萬元，否則旅客不能隨便買東西，如買一個手袋就已超額要打稅，不能讓他們放心消費。



財政預算案將於本月28日公布，坊間對港府全面撤銷樓市辣招的呼聲高唱入雲，筆者當然也希望港府能夠全面撤辣。但是坦白講，以財爺一貫的作風，應該不會全面撤辣，只會略為減一些辣，原因是港府要體現強勢執政，不能因為外界提出撤辣就馬上撤，更不可打倒昨日的我。筆者認為，如果港府將買樓貸款增加2釐的壓力測試取消，以及讓港人買第二層樓也同樣支付從價印花稅，那就已經有很大進步了。多年以來對港府施政，本人從沒有太大期望，自然也不會有太大失望。

真實數字殘酷 香港應該警惕

香港的財政赤字狀況與世界同類城市是否一樣，是否足以讓港人感到放心？筆者不予評論。但是有一些數字卻是鐵一般地擺在我們面前，如：香港恒生指數從幾年前高峰時期的33000點，跌到今天的16000點，下跌幅度超過一半，單是過去一年恒生指數就下跌了28%；可是道瓊斯指數卻從去年3月中的31000點，短短1年間升到38000點，升幅高逾22%；日經平均指數也升至歷史新高的39000點，光是過去1年就大漲了近3成。此外，還有一些數據值得我們警惕，香港去年住宅樓宇交投總數約4.6萬宗，創出有紀錄的33年以來最低；香港住宅樓價從3年前至今下跌了24%，現在還在進一步下調中，可是新加坡在同一期間卻上升了逾25%；還有，去年在新加坡設立地區總部的跨國公司數目高達4200家，香港僅有1336家，相比之下，新加坡足足多出逾兩倍。

雖然以上的數據不佳，但筆者並非擔心股樓價格下跌，尤其是樓市，適當的調整也是合理正常的。我更憂慮的是交投量的嚴重萎縮，會窒礙經濟發展，股市樓市的產業鏈斷裂，最受打擊的是中小企業和就業市場。大家想想，如果有一天新樓銷售停頓，那麼土地會缺乏地產商投標，在建屋稀少的情況下，很多行業包括鋼筋水泥、基建工程、建築材料、裝修家俬、銀行律師等會失業。股票是港人的主要投資，物業是港人的主要財產，股樓重挫，負面財富對經濟景氣打擊很大，說到底，香港無論股樓皆要激活旺場氣氛，就如搞好盛事經濟一樣。在工業已式微，創科未成大氣候的情況下，港府庫房收入仍然十分依賴地產業和金融業。

中央支援拼經濟民生 後市審慎樂觀

因此，股樓升跌不是最關鍵，價格就由市場去決定，但是如何激活交投量，卻到了刻不容援的地步。這一點，筆者相信中央會出手相助，港澳辦主任夏寶龍曾是地方一把手，是抓經濟的能者，這次又親臨香江，一方面聽取各界對23條立法的意見，希望順利完成立法；另一方面主要是關心香港經濟，他將陸續與社會各界和工商界會面，又特地等到財政預算案公布後才離開，這些意味著什麼？香港必須搞好經濟民生，讓一國兩制更加行穩致遠。誠如夏主任之前發表的言論：「支持盡快完成23條立法，讓香港集中精力拼經濟、拼發展。」

經過幾年來動亂、疫情和地緣政治因素的折磨，香港經濟能否走出困局，筆者的觀點開始從審慎悲觀轉趨審慎樂觀。這並非因為港府政策帶來支持，筆者認為目前香港這種捆綁股樓交投的管理措施，既打擊中小企業生存空間，又影響銀行體系的穩定性，是資產財富的蒸發，產業鏈的斷裂，將對經濟民生帶來更多問題。

相反，香港面臨的種種困難，中央非常淸楚及重視，並已馬上伸出援手，率先宣布增加青島市和西安市自由行，預期更多自由行城市會陸續登場，立刻給香港旅遊酒店零售等行業灑下及時雨。相信接著還會有一系列支援措施在後頭，大家不必太擔心，假如股市和樓市受到追擊，經濟市場進一步惡化，強大的「國家隊」將會毫不猶豫，立即進場維持秩序。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。