2024年經濟能否有轉機？　從做好關鍵的一件事開始｜蔡志忠

在過去的聖誕節佳期，本人去了一趟澳門游玩，親身感受到澳門經濟復甦勢頭良好。無論是大三巴或手信街，到處人潮澎湃，各大娛樂酒店豪華壯觀，賭場客戶幾乎爆滿，據說12月份營收額高達190億澳元，生意重回正軌，游客再臨濠江，酒店也是一房難求，經濟似乎已經恢復到疫情前。這令筆者十分羨慕，一個行業成就了一個城市，澳門今天能夠達到成功，說明專心做好一件事的重要性。



香港城市較大，人口較多，要達到成功當然不單止要做好一件事，要做好很多事才行，例如搞好金融、地產以及科技建設等。發揮自身的優勢尤其重要，澳門賭業能夠如此興旺，離不開澳門政府和市民的努力經營，他們官民都深明必須打造最佳的旅遊度假勝地，才能吸引外地人，特別是內地人進來消費，於是每個人都上下一心，賭場、娛樂、酒店等做到了世界一流水平，縱使各類價格不斷上漲，仍然無阻遊客進入觀光、購物和賭博娛樂。如今疫後迅速復原，經濟前景樂觀，值得香港借鏡。

蔡志忠表示，近日前往澳門，認為當地經濟復甦勢頭良好，無論是大三巴或手信街，到處人潮澎湃。（資料圖片）

澳門經驗 值得借鏡

香港和澳門都是國家實施一國兩制的示範區，在如何發揮獨特地位和優勢這一點，澳門做得更為出色。在澳門不會感受到濃烈的政治氛圍，雖然遊客眾多，品流較為複雜，但城市治安良好，市民奉公守法，這一座城市都在打拼經濟和改善民生，賭業的興旺吸引著全球的目光。看看香港，我們是國際金融中心，更加需要有大量的外資企業和融資平台，不管是股票市場還是地產市場，都對香港經濟貢獻巨大，或許港府要向澳門學習，要使經濟復原，就必須讓我們的主業樓市和股市重振雄風，從這個基礎上再去發展創新科技產業。

很多人皆錯誤以為樓股市場興旺就是價格不斷上漲，於是對此市場產生不滿。其實不然，尤以樓市為例，香港樓市興旺是成交𣈱旺的意思，這座城市人口衆多，居住需求頗大，樓市交投正常發展，不僅改善市民的居住環境，更重要的是帶動各行各業，讓其他產業鏈也變好。今天香港面臨嚴峻的考驗，只靠派錢推動經濟已經不是辦法，在儲備仍未花光之前，應努力保住收入來源。香港本身有其獨特的魅力，不需要有非凡的策略，只要肯開放和主動，做好自己的角色，花就自然會香。

澳門只做好賭業就能成功，香港更應該從本業復甦開始。現在關鍵是如何讓樓市成交回到過去原點？假如能有以往正常時期的數量，即每個月樓宇成交量大約7千至8千宗，我保證香港經濟一定好轉，但這不代表樓價要上升。大衆的要求很簡單，就是希望港府可以從認真做好一件事開始，如果樓市繼續一潭死水，什麼都不會好。先讓樓市正常化，再改善股市，引進大企業，進一步搞好科創和其他產業。

蔡志忠認為，重推資本投資者入境計劃中，措施仍有改善空間。（資料圖片）

建議再優化移民政策 3000萬可全投工商物業

經過幾年來外界不斷的呼喚，港府終於作出讓步。重推資本投資者入境計劃，只是措施仍有改善空間，比如3000萬港元的投資額度裡面，資金能夠自由選擇購買工商物業或其他股票和債券等會更好，讓資金支撐工商市場，對香港經濟非常重要；還有香港的人才政策開始奏效，8.1萬個專才已經進來，估計連其家眷到港生活大約有18萬人，在「先免後徵」措施下，這批人才生力軍就是樓市強大的支持者。

在今天現實的環境裡，財金官員不必擔心樓價會回升，事實上也不可能回升，但是要相信激活樓市交投並不困難，只要措施再開放一點點，不必任何派錢舉動，將剩餘的一些「辣招」也撤了吧，歷史任務既然已經完成，就不必再留戀樓市管理需求措施，外界也沒有人會再作挽留。

2024年樓市能否有轉機？就要從做好關鍵的這件事開始。經此痛苦一疫，地產行業或許不會再是暴利行業，投資者也不會再瘋狂投資，樓市經過變革後會更為貼近幫助改善居住和民生，繼續舊城面貌改造，興建工商物業，以及打造各項社區設施等等。地產是香港傳統行業，仍是經濟重要支柱，今後將會更健康穩定發展。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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