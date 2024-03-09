樓市撤辣小陽春「算是好事」　新盤繼續大減價「更是好事」

樓市全面撤辣後的一星期，新盤錄得近千伙交投量，成交宗數是之前的5倍，業界人士形容「旺到爆」。樓市小陽春沒有在農曆年前出現，卻在春節後來臨，原因很簡單，就是因為全面撤銷辣招所致。難怪財爺陳茂波立即作出警告，如果樓市失控，隨時重推「空置稅」。



無論是「增值稅」還是「空置稅」，都是樓市的敵人，威力不比辣招小，推出的話一定可以將樓市打沉。這一方面財爺說得一點也沒錯，不過，也不必太擔心，雖然短期內成交暢旺，小陽春已出現，重新啟動了樓市產業鏈，算是一件好事，但是地產商並沒有立即加價，如九龍灣新盤平均開價每呎僅14,800元，比長實去年掟出的「深水炸彈」油塘的「親海駅」還要低；另一長沙灣新樓首批138個單位，於幾小時内搶購一空，但加推的208個單位不敢貿然加價，仍然維持在每平方呎16,000元左右水平，繼續以高位下調3成的價格開盤，這才更是一件好事。

坦白說，香港起樓成本包括建築費、利息、行政支出等，每呎港幣近萬元，加上招標投地或者收購舊樓重建的成本等，每呎通常也需要近萬元來計算，建樓總成本每呎動不動就要2萬元或以上，以目前這種價格推盤，發展商隨時虧損兩三成。但是為什麼我說低價推盤是好事，原因不管是港府財金官員，還是廣大未買樓者，沒有人想樓價立即大幅反彈，因為會影響政府管治威信，以及增加上車者負擔，而且如果樓價大幅回升，未買樓者會立刻「縮沙」不買，現在是科技資訊年代，成交什麼價格都會呈現在大衆眼中。

（梁鵬威攝）

貨如輪轉 重建信心

因此，發展商應該負起社會責任，根據現實作出銷售部署，以激活樓市交投為大前提。今天的經濟環境依然嚴峻，利率仍在高位，買樓收租並不比把錢放在銀行收息好，而且今年有2.2萬個單位供應，加上過去一手樓的庫存約2萬個，合共4.2萬個新盤，需要兩三年時間才能消化。種種原因，與其市價推盤沒有把握，不如繼續減價促銷，營商之道就是要做到貨如輪轉。筆者認為應該先讓成交量活躍起來，把產業鏈重新拉動，將樓市的信心重建起來，社會各階層都能夠改善生活品質，做到安居樂業，百業興旺，樓市自然能夠更健康穩定發展。

全國「兩會」即將閉幕，副總理丁薛祥指出，香港去年發展「破難而進」，民生得以改善，形容「唱衰」香港的言論站不住腳，直言中央滿意香港發展。他又寄語香港要把握機會，推動經濟實現更好的發展，保持及發揮香港獨特優勢，持續鞏固及提升國際金融、貿易及航運中心的傳統優勢，同時維護自由開放規範的營商環境、保持普通法制度，以及推動創新科技、文化藝術和專業服務等新興產業發展。筆者相信，國家會陸續有惠港好消息公布，開放更多自由行城市事在必行，樓市股市今年會平穩健康發展，就以樓市為例，發展商的新盤減價促銷絕對是好事，既可讓成交暢旺，又可趁低吸納土地，而且更能帶動各行各業經濟向好。

（梁鵬威攝）

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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