中央萬億救市　帶來一股清流　香港股樓前景樂觀嗎？｜蔡志忠

筆者在內地參加兩會期間，突然傳來中央政府考慮推出一系列救市措施，包括設立2萬億元人民幣的平準基金，以離岸資金通過深港通及滬港通來購買A股的消息；雖然上述消息未經證實，但接著中國人民銀行行長潘功勝在國新辦新聞發布會上表示，將於2月5日下調存款準備金率0.5個百分點，再向市場提供流動性1萬億元人民幣。



我們來聊聊這兩個大熱話題。首先要說的是後面這個消息由人行行長宣布，那肯定是真的，因此香港股市大漲，三日升過千點，追回之前的失地，市場立刻出現生機，在現今經濟低迷的環境下，絕對是一件好事。其次，傳聞中央政府準備通過港交所的滬深港通，往A股市場里砸下一個巨額的2萬億人民幣。對香港來說，這真是更大的動作！在現今經濟環境裏，這樣的消息聽起來就像是一股清流，振奮人心。

傳2萬億+1萬億救市 股市升千點

想像一下2萬億元啊，這數字簡直讓人眼花繚亂。這不僅僅是一個數字遊戲，它背後的意義遠大於數字本身。這個動作顯示出中央政府對市場的支持力度，它像是在對市場說：「別怕，我支持你。」 股市有時候就像是個情緒化的小孩，一點點風吹草動就能引起大波動。這時候，中央這樣的大手筆投入，無疑是要給內地市場吃一顆定心丸，也讓那些因為市場動蕩感到不安的人鬆一口氣，從而吸引更多的投資者進場，尤其是那些之前觀望的、擔心市場不穩定的投資者。

另一方面，也說說這事對香港的影響。香港作為國際金融中心，這樣的舉措無疑是對它地位的一種鞏固。通過港交所進行的操作，這不僅僅是給A股市場注入資金那麼簡單，同時也是在國際上對香港市場表示信任和支持。這對香港來說，無疑是好事，可能會讓更多國際資本看到香港的魅力。

但話說回來，這種大規模的資金投入，短期內固然能穩定市場，提振信心，但長期的效果仍然是未知之數，股市背後有複雜的經濟基礎和市場規律。這個動作可能像是在熱鍋上放了塊冰，短期內能降溫，但冰融化後，鍋還是熱的。能不能解決市場上那些深層次的問題，比如說經濟結構的調整，市場的健康發展，這些都是需要時間和更多政策配合的。

動用外匯基金救市 值得支持

因此，筆者支持行政會議成員葉劉淑儀的提議，將香港外匯儲備基金的5%用來購買香港股票，要擺明車馬支持香港國際金融中心地位。當局其實也可以預先對外宣布，如股市出現大幅波動，會考慮動用外匯儲備托市，之後當然可跟據實際情況再作決定。至於樓市方面，由於股市在短期內有支持，因此樓市亦可以喘息一下，不過仍然走在下降的軌道。

各位須知，樓市成交的登記通常滯後一段時間，今天表面的數據顯示，樓價從高位至今下跌了23%，其實應該不止，估計跌幅高達28%至30%左右。因此港府亦必須面對現實，以實事求是的態度，全面撤銷樓市辣招之餘，甚至考慮一些托市政策，讓樓市回復正常的成交量。股樓市場正常化，既可保持港府的稅收，也可支援中小企業，助他們紓緩財政壓力。

至於樓價走勢，由於經濟不景氣和影響樓價下跌的因素仍未有改變，預計今年樓價仍然會有5%至8%的跌幅。農曆新年快到了，呼籲港府率先推出旅遊政策，籍以吸引旅客進入，首先開放「一簽多行」政策給深圳居民，然後再放寬至大灣區，最後讓全國大城市居民均可以一簽多行來香港，香港必須擴大旅遊景點，力谷旅客消費，重奪旅遊之都美譽。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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