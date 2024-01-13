財赤嚴重怎解困？　與其開徵增值稅　不如聽我六建議｜蔡志忠

本財政年度的赤字，相信是香港歷來較為嚴重的赤字，港府放風要開源節流，增加稅收來維持公共開支。其中增加公共設施收費、徵收離境稅和開徵資本增值稅是熱門議題，尤以資本增值稅更引起各方爭議。



過去十幾年港府不斷打壓樓市，「樓市辣招」成功捆綁了樓宇交投。直到近年疫情嚴重加上經濟不景，港府又一方面加大股票印花稅，另一方面又宣布「禁止追租條例」，搞到股市不振、樓市大跌、舖租又收不到。老友彬哥是成功的企業家，常半開玩笑地對小弟說：「忠哥，我俾人閹咗一半（即冇咗一粒），宜家股票唔見億億聲，舖位又收唔到租金，好慘啊！」老友實力雄厚，輸的雖然是零頭，但也難掩其對經濟政策有微言。

的確也是，今時今日經濟放緩，外資不斷撤離，倘若再推資本增值稅，不是要繼續趕客嗎？筆者只能用一句話來形容：開徵資本增值稅等於「自宮」，自己廢了武功。就如當年加大股票印花稅，以及推出樓市辣招一樣，加徵印花稅無疑可令每一單交易的收入增加，但卻令交投嚴重萎縮，當年90年代至2000年代，樓市每月交易量近萬宗甚至過萬宗，自從2010年開始推出樓市辣招後，交投量至今長期少了一半，樓市印花稅收入比二十幾年前還要少。

當年香港經濟繁榮，港府財政穩健有盈餘，樓股巿場投資氣氛濃厚，為怕樓價急升，當時的政府推出樓市特別措施，寧願犧牲庫房收入乃情有可原。如今港府財政赤字嚴重，假如執意開徵資本增值稅，馬上將剩餘的投資者也趕走，到時不但稅收得不償失，還會弄至企業資金繼續外流，有違近期大力吸引人才和企業的舉措，故此構思萬萬不可。

其實，要增加港府的財務收入，維持公共收支平衡並非不可能，回顧歷史，既然以前做得到，今天借鑑以往做法，激活樓股巿場不就可以嗎？為此，本人提出以下6點建議：

1）將股票印花稅由買賣雙方各徵收0.1%，減一半至比較貼近市場收費的0.05%。這樣可刺激股市交投，讓三分之二沒有成交或極少成交的股票重新激活，有助整個金融股市發展，更多的上市IPO集資在香港進行，港府的各項稅收便可增加。

2）撤銷所有樓市辣招 ，全面撤辣目的是刺激交投量，讓所有客戶公平地以同樣印花稅率購買香港物業。地產商積累近3萬個貨源乃近年新高，只要他們賣得到樓，土地就會有人出合理價買，這樣既可保住關連行業如代理、銀行、裝修、建築，以及鋼筋水泥等的產業鏈，也可讓地產方面的印花稅和利得稅大幅增加，有助提升整體庫房的收入來源。

3）資本投資者入境計劃。建議其投資金額3,000萬元，除了300萬元指定投資於創科產品，餘款2,700萬元既可購買股票、債券、存款證等金融產品，也特別准許此金額可投資非住宅物業，資本投資者在香港設立辦事處及招聘員工，能支撐急跌的工商物業，更能增加港府的印花稅收入。

4）建議港府擴大債券規模，以應付未來各項龐大的基建工程。擴大綠色債券發行規模，金額可增加至1,000億美元；另外也加大銀色債券市場發行，讓年長者獲取發展成果；也考慮發行青年債券，給年輕人參與理財計劃。希望以上發債規模，未來能為港府帶來1,500億美元的資金儲備，大大增強港府的財政實力。

5）支援數以萬計欠下銀行貸款、出現財困的中小企業。建議當局指示銀行將「百分百擔保企業特惠貸款」的10%及20%還款期延長3年，將50%還款期延長4年，以紓緩中小企業的資金壓力，讓他們有喘息的機會；進一步放寬工商物業按揭成數，由5至6成提高到6至7成；指示銀行每兩年檢視客戶按揭財務狀況，幫助中小企業渡過難關，這樣可減少港府作為擔保人的財務承擔。

6）香港成功吸引人才進入，但人才必須有用武之地，應該加大力度引進國內外著名龍頭企業來港。對於符合條件的大型創科企業，提供北部都會區土地優惠政策，以市價一半出售；如選擇租用，首5年給予租金寛免；稅務方面，首3年提供一半稅務優惠。這樣雖然前幾年僅作為投資期，但將來必將對香港帶來更多貢獻。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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