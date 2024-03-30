黃竹坑BLUE COAST原價加推110伙　趙國雄重申「蝕少當賺」

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3期BLUE COAST 3B期，日前以「撈底價」開盤，首張價單渉及138伙，戶型涵蓋兩房至三房，折實平均呎價21,968元，兩房入場費878萬起，屬港島南岸系列當中最平。



長實執行董事趙國雄表示，黃竹坑站港島南岸第3期BLUE COAST 3B期加推2號價單，涉及110伙，包括兩房戶佔20伙、細三房及大三房各佔60伙及30伙大三房，是次屬原價加推，折實平均呎價22,703元。早前趙國雄在首批開價時表示「蝕少當賺」，今日他又再重申，做生意唔使次次都賺，今次「蝕少當賺」。

最新加推的2號價單共110伙，實用面積由452至972平方呎，折實售價905.8萬至2,472.1萬元，折實呎價19,938至25,805元。最低呎價為2B座6樓G室，實用面積796平方呎，折實呎價低至19,938元。BLUE COAST 3B期首兩張價單合共推出248伙，總值50億元。

↓BLUE COAST 3B期首日參觀情況↓

兩房入場878萬 折實均價21968元

BLUE COAST 3B期首批138伙單位，實用面積由452至972平方呎。戶型涵蓋兩房至三房。其中兩房開放式廚房佔11伙，兩房套佔11伙，細三房為主打佔76伙 ，而大三房佔40伙。

以最高折扣15%計，折實售價由878萬至2,313.3萬元，折實呎價由18,998至24,072元。首張價單價值27.7億元。當中入場單位屬2B座6樓D室，兩房間隔，實用面積452平方呎，單位定價1,032.9萬元，折實售價878萬元，呎價19,425元。

入場單位屬2B座6樓D室，兩房間隔，實用面積452平方呎，單位定價1,032.9萬元，折實售價878萬元，呎價19,425元。

長實趙國雄：定價較市價有所折讓「蝕少當賺」

長實執行董事趙國雄在開價記者上形容，以現時的市況而言，是次開價為「撈底價」。被問到首批單位是否蝕讓推售，他表示定價亦的確較市價有所折讓，但「蝕少當賺」。因為賣樓的定價除了考慮自己的成本外，還要考慮市況，所以價格亦是跟隨市況而定。

若參考項目的同系期數，第一期於2021年推出時平均呎價約2.9萬元，較是次相差約30%，亦反映了整體樓市有2成半至3成的調整。

↓BLUE COAST第1B座28樓C室經改動示範單位↓

+ 9

港島南岸第四期海盈山首推88伙 一房入場996.7萬

參考項目同區近年新盤開價，同屬黃竹坑站上蓋港島南岸第四期海盈山於2023年7月推出，首批提供88伙，折實均價為27,989元。港島南岸第二期揚海於2021年8推出，首批120伙單位，折實均價30,880元。而港島南岸第一期晉環於2021年4月推出，首批160伙單位，折實均價29,689元。

項目提供642伙 設2座大樓

項目3B期設有2座大樓，分別為1A、1B座及2A、2B座，共提供642伙單位。當中1A座至1B座標準樓梯一梯4伙，2A至2B座標準樓梯分別一梯6至8伙。戶型涵蓋兩房至四房，當中兩房佔50伙，面積452至454平方呎，兩房一套佔60伙，面積538平方呎，三房佔474伙，面積728至1,006平方呎，而四房戶佔58伙，面積1,226至1,267平方呎。

不過值得留意的是，1A座的A、B、C、D室為「樓王」單位，共116伙，戶型為大三房及四房均連露台設計。至於其餘1B、2A、2B座則不設露台。