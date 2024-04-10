沙田平均日蝕一宗　駿景園3年輸球半　馬鞍山中心兩房反價輸少6萬

二手市場成交轉旺，惟續以蝕讓成交為主。當中沙田區由本月至今錄最少9宗蝕讓個案，平均一日蝕一間。當中火炭駿景園三房套業主3年帳面輸162萬元，另馬鞍山中心有兩房業主成功反價輸少6萬元。



中原地產分區營業經理吳嘉權表示，是次成交為火炭駿景園7座低層D室，實用面積1,041平方呎，屬三房套間隔，望會所泳池及山景。單位於3月中以1,338萬元叫價放盤，半個月後減至1,288萬元，終以1,238萬元沽出，呎價約11,892元，累減約100萬元。至於新買家為區內客，因見屋苑環境舒適，價錢吸引，決定買入自住。

據知，原業主則於2021年以1,400萬元購入單位，持貨3年，現轉手帳面蝕讓162萬元，單位期內貶值約近11.6%。

↓↓火炭駿景園7座低層D室↓↓

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駿景園。（資料圖片）

馬鞍山中心兩房業主反價輸少6萬

另外，馬鞍山中心亦錄一宗反價蝕讓成交。中原地產分行資深區域營業經理胡耀祖表示，涉及為4座中層B室，實用面積375平方呎，屬兩房間隔，單位最初以500萬元叫價放盤，日前成功反價至506萬元仍獲用家接貨，呎價13,493元。

據知，原業主於2019年以623萬元購入單位，持貨約5年，是次轉手帳面蝕讓約117萬元，單位期內值約約18.8%。