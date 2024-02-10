美斯輸鑊甘？　臨陣失場傷盡港人心　網民呼籲品牌割席抽金｜燈神

今日為龍年大年初一，先祝大家新一年身心康泰。回顧兔年最令燈神難忘的事，並非長實（1113）以「大割引」方式開售旗下油塘項目「親海駅」，也非新世界（0017）主席鄭家純接受旗下有線電視訪問時，指出未有接班人等財金及地產界事件，而是球王美斯隨美職球隊國際邁亞密訪港，卻在場邊坐足90分鐘一事。



先行利益申報，燈神乃美斯的忠實fans，偶象來港卻未有上場，自然相當失望。特別是其後他隨大軍前往日本後，有份登場對戰上屆日職冠軍神戶勝利船，看到球王於場上盤﹑傳﹑扭﹑射樣樣腳下功夫皆盡出，更令人感到何謂「沒有比較便沒有傷害」。球王失場，傷盡數以萬計香港球迷的心。風波近日繼續發酵，球王美斯最終更可能需要蒙受經濟損失。事關部份內地網民已經開始呼籲內地品牌與美斯解約，單計乳業龍頭蒙牛及白酒品牌「赤水河酒」兩家商業機構，市傳每年代言費用已經高達6,000萬元人民幣。假若「美斯之亂」一日未解決，或會失去內地14億人市場。



其實表演賽舉行當日，正是立春之日，即當日已踏入新的一年。在新一年發生這般事宜，難免讓人掃慶。在過去數日不論是官員﹑立法會議員均先後表示不滿，更有市民前往消委會投訴，回水之聲連日不絕。雖然主辦單位Tatler於周一（5日）已宣布放棄向政府申請M品牌，以及從中可獲取的1,600萬元贊助。可是主辦商作出這般「慷慨」的行徑，便可以「息眾怒」？看到市民﹑官員們接連發聲，便可以知道眾怒難平。

↓美斯缺陣在港表演賽↓

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香港表演賽門票收入料約1.3億

今次賽事門票價格相當高昂，最平為880元，最高更達到4,880元。以大球場最多可以容納4萬名觀眾，有意見指出單是出售門票已獲主辦單位帶來約1.3億元收入。加上來自出售賽前公開操練門票，以及周邊產品銷售收入，扣除予國際邁亞密戲金等相關費用後，主辦單位或錄得可觀收益。由於主辦方並未有公布賽事實際戲金銀碼，在此也不便作猜度。

更何況當日賽事被視作為城中盛事，獲眾多商業機構提供贊助，如保誠便是冠名贊助商。當日在大球場內，亦掛滿如名錶Chopard蕭邦等知名品牌的廣告板，相信相關機構亦有投放相應金額。可是球王作壁上觀，令觀眾﹑市民﹑官員大失所望，或許眾贊助商亦發出連連嘆聲。

年三十晚主辦方Tatler回水一半 原賺1300萬變蝕4300萬

不過事件在年三十晚出年戲劇性變化，主辦方宣布退回一半票價。計及予國際邁亞密戲金等的成本，由原來錄得1,300萬元收益，變成將會錄得4,300萬元虧損。

已有內地記者直言，阿根廷下月前往中國的兩場表演賽大機會泡湯。（盧翊銘攝）

去年夏天國際邁亞密被譽為極佳商業決定

職業生涯已踏入暮年的美斯，去年夏天宣布加盟國際邁亞密時，已有不少意見指出為極佳的商業決定。英式足球在美國絕非最受歡迎運動項目，遠不及NBA﹑美式足球等四大運動歡迎。球王加盟由碧咸有份擔任班主的國際邁亞密，不論是球隊或是美職聯的知名度明顯增加。目前國際邁亞密於社交媒體X擁有逾120萬名跟隨者，每篇帖文擁有數以百計的轉載，可知外界對球隊何等關注。在如今「流量為王」的時代，美斯的加盟有助球隊及美職聯的關注度及影響力大增。否則這支成績平平﹑歷史也非悠久的球隊，又豈會接獲沙特阿拉伯及日本等地邀請在當地獻技，獲取豐厚的戲金收入。

阿根廷下月中國行兩場表演賽大機會泡湯

今次球王失場，讓在場球迷心傷，會否影響其本人及球隊在中港兩地大市場？畢竟中港兩地人口逾14億，佔全球總人口5分1，絕對份量十足。阿根廷國家將於下月在內地有兩場表演賽，作為核心及隊長的美斯理應會帶隊出席。不過日前已有內地記者直言，阿根廷今年3月的中國行「99%泡湯了」，至年三十，杭州市體育局宣布阿根廷國家隊在當地的友賽取消，在北京友賽會否取消則當未公布。

美斯為蒙牛、赤水河酒代言人 每年收至少6000萬人民幣

除了阿根廷國家隊的中國之行有機會泡湯，其實球王美斯本身在中國也有很大影響力！事實上，美斯為內地不少產品代言人，如乳業龍頭蒙牛及內地白酒品牌「赤水河酒」，其中赤水河酒是在2023年8月份開始合作，據報代言人費用高達2,000萬元人民幣。目前已有網民於赤水河酒的社交媒體上留言，建議公司解約。若屬實美斯或面臨巨額經濟損失。

球王美斯為乳業龍頭蒙牛的代言人。

至於乳業龍頭蒙牛（2319）早在2018年2月份邀請球王美斯擔任品牌代言人，當時有投行估計，美斯的代言費大約每年4,000萬至5,000萬元人民幣，相當於蒙牛年度營銷費用約1%。如果上述兩家內地商業機構真的與網民解約，球王美斯隨時一年損失超過6,000萬元人民幣的代言費收入。

極兔速遞去年在港掛牌 由美斯擔當代言人

加上去年在港掛牌的極兔速遞（1519）亦是由美斯代言，可想而言中港市場對美斯的經濟收益有更大影響力。目前事件仍在發酵，讓眾多球迷難過。究竟如何讓事件降溫，讓球王再次在綠茵上展雄姿，正是我等球迷於龍年願望之一。

極兔速遞去年在港掛牌上市，美斯為該公司代言人。

↓美斯在日本表演賽中後備上陣↓