KOL話失業、經濟轉壞鐵證「冇得駁」　但唔知內地三才人士是主因

KOL話香港失業率上升，代表香港經濟轉壞的鐵證「冇得反駁」。但KOL可能唔知道，失業率上升，除了香港的年輕人喜歡躺平之外，內地三才人士，包括優才，專才，勞才攻港，才令到失業率上升。



不過，情況並不壞，因為失業率只是上升了0.1％，從2.9％上升至3%，多了4,000多人失業，但同期進入香港工作的三才人士，多了7、8萬人，按照正常情況，失業率最少上升1%，只是0.1％，實在太少了。

當政府決定大量引進三才人士來港時，大家就要有心理準備失業率會大幅上升，因為不少香港人的工作會被三才人士取代，或者，如果冇三才人士來港，新工作一定要聘用香港人。現在可以聘用三才人士，無形中香港人的工作機會減少，失業率上升是正常的結果，並不是香港經濟轉壞，反之有7萬、8萬三才人士在港工作，所帶動的經濟效益亦非同小可，所以，千祈唔好唔誤解失業率上升是因為經濟轉壞。

我相信不用太久，當失業率繼續上升，或者去到4%以上的時候，就會有團體要求政府停止引進三才人士，到時官員將會很頭痛，究竟是否應該停止引進三才人士。

以我的見解，要香港再出發，首先是人口要大幅增加，尤其是優質人口，這亦是大家平時所說的天時地理人和中的「人和」，和是一個加數，人口不斷累積才可以發揮更大動力。而且，人口多了，新增職位亦會相應增加，對失業率上升亦有幫助，不過，一般人不是這樣睇法，包括親政府的政黨，他們會認為三才人士搶了香港人的飯碗，到時候，官員們將會面對一個民粹式難題，唔係咁容易解決。

【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁

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