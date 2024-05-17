筲箕灣納米開放式月租1.25萬、呎租76元　因一個原因租咁貴｜多圖

住宅租賃市場暢旺，筲箕灣One Eighty有高層開放式戶以每月1.25萬元租出，呎租約75.8元，重返一至兩年前水平。代理表示，由於該區新樓開放式細單位租盤稀缺，故今次租金水平屬市場可接受。



美聯物業嘉助理區域經理鄭琨表示，是次租賃成交為筲箕灣One Eighty高層B室，實用面積約為165平方呎，屬開放式間隔，外望樓景。業主最初以月租1.3萬元叫價放租，不足7日即以1.25萬元成功出租，呎租約75.8元。

據知，新租客屬外區人士，因鍾情One Eighty鄰近港鐵站交通方便，而且樓齡短及租金銀碼吸引，故決定承租單位。

↓↓One Eighty高層B室↓↓

細單位租盤稀缺 租金重返一至兩年前水平

鄭琨續指，上述單位月租1.25萬元、呎租76元已重回一至兩年前水平。他解釋，由於該區新樓開放式細單位租盤稀缺，較大單位如一房間隔月租已經叫價至少1.６萬至1.7萬元，故上述One Eighty開放式租賃成交價，屬市場可接受。

據知，業主於2019年11月以約436萬元購入上述物業，若以目前租金計算，租金回報約3.4厘水平。