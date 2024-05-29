北京國企1.1億放售美國銀行中心寫字樓 06年不足4000萬連掃5伙
撰文：李明珠
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中環指標商廈近期交投活躍，有業主趁勢放售名下商廈物業。中環甲級商廈美國銀行中心中層單位最新以意向價1.099億元放售，呎價約24,994元。據悉，業主為北京國企首創集團。
中原(工商舖)寫字樓部首席分區營業董事唐苑雯表示，是次放售的物業位於金鐘夏慤道12號的美國銀行中心16樓的13至18室相連單位，建築面積約4,397平方呎，室內開揚，配備來去水位，外望維多利亞港海景及遮打花園。單位以現狀交吉形式出售，意向價1.099億元，折合呎價約24,994元。
資料顯示，北京首都創業集團於2007年以3,850萬元買入相連5個單位，若成功以意向價售出帳面可獲利逾7000萬元。
近期同廈錄多宗全層成交
唐補充，近期多個港島區指標商廈錄得買賣成交，包括美國銀行中心23樓全層連3個車位，成交價約2.5億元，以及同廈30樓全層連4個車位，作價約2.6億元獲承接，而另一宗皇后大道中九號高層單位則為29樓全層，以約3.1億元易手，平均呎價約2.25萬元，創近13年新低。顯示市場活躍，投資氣氛濃厚，也反映商廈市場正開始走出疫後的低迷期。
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