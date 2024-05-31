廿四孝父母570萬買大埔嘉豐花園 予兒仔作婚房 兩房呎價9千有找
撰文：李明珠
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整體交投持續正面，移民業主為單位提供更大的折讓以加快沽貨。大埔嘉豐花園一伙兩房單位最新以570萬元易手，呎價僅8,663元，創近年新低。
中原地產分行經理吳華彩表示，該單位為嘉豐花園15座高層B室，實用面積658平方呎，兩房套房間隔，望開揚靚景。由於業主移民，早前叫價620萬元放盤，最新獲新買家議價後以570萬元沽出，折合呎價約8,663元，創屋苑近年呎價新低。
↓↓嘉豐花園15座高層B室↓↓
成交價較3年前低層單位平3成
代理透露，新買家為區內客，見單位間隔合用，決定購入單位予兒子結婚自住之用。資料顯示，屋苑同座低層B單位曾於2021年7月以788萬元成交，呎價12,390元。可見同類單位成交價較3年前高位回落27%近3成。
原業主則於2009年以305萬元購入單位，持貨約15年，現轉手帳面獲利265萬元離場，單位升值約86.9%。
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