心淡業主勁蝕3成沽紅磡海逸豪園　廿四孝父母8球入市贈18歲寶貝女

樓市走勢反復，部分業主睇淡後市寧止蝕離場。紅磡海逸豪園一伙三房單位新近以830萬元蝕沽，呎價14,795元。原業主6年前入市勁蝕320萬元離場，單位跌價近3成。



市場消息指，上述單位為海逸豪園19座中低A室，實用面積561平方呎，三房間隔。據悉，原業主眼見樓價走勢一直向下，單位已出現大幅蝕讓，遂感到心灰意冷決定「認輸」離場。最終以830萬元成功將單位轉手，折合呎價14,795元。

慈父買樓贈女兒

代理透露，新買家則認為樓價已跌至合適的水平，是入市的良機。加上女兒年滿18歲剛剛成年，考慮到其自住的需求便購入單位贈予女兒。

原業主於2018年以1150萬元買入單位，持貨6年帳面蝕讓320萬元，期内貶值約27.8%。