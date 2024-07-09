劉鑾雄沽貨！4080萬賣灣仔壹環　一年半前向呂麗君買入漲2%｜獨家

富商「大劉」劉鑾雄沽貨！人稱大劉的華人置業（0127）前主席劉鑾雄，於2023年初斥資4,000萬元向前女友呂麗君（現稱呂姵霖）購入灣仔壹環高層A室的特色單位，當時明言或會將該物業轉贈太太甘比。惟該單位最新以4,080萬元轉售，單位在過去一年半帳面升值80萬元或2%。



2023年以4000萬元向呂麗君購入物業

上述壹環頂層特色戶實用面積1,363平方呎，原由呂麗君的父親呂立強及胞兄呂雲峯於2014年2月一同買入，當年作價約5,120.53萬元，不過在2017年及2018年分別以2,250萬元及2,575萬元轉售予呂麗君。

不過有指呂麗君因投資失利，而向大劉求助。其後劉鑾雄於2023年初以首置方式購入擲4,000萬元購入該單位連1個私家車車位及電單車位，即只須按物業價值的4.25%支付印花稅，即樓價170萬元。

以最新成交價4,080萬元計算，上述單位成交呎價約29,934元。

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轉手帳面獲利80萬

換言之，劉鑾雄持貨至今逾一年半，轉手帳面獲利80萬元，單位期內僅升值2%。惟如計及當時入市繳印花稅約170萬元，以及買入賣出的佣金約80.8萬元及其他洗費計，料倒蝕逾170萬元離場。

不過由於劉鑾雄在2023年入市時發聲明指，上述物業不是本人購入作自用，而是租回予呂麗君（現稱呂姵霖），故不排除租金可抵銷部份蝕幅。

4月份甘比2100萬沽灣仔壹環3房、帳蝕170萬

事實上，大劉及甘比兩夫婦近年不斷沽貨，如在4月份，甘比已沽出手上持有的灣仔壹環3房單位，套現2,100萬元。甘比所沽出單位為壹環高層G室，實用面積856平方呎。翻查資料顯示，華置於2013年以2,270萬元向甘比出售有關單位，即甘比持貨約11年，帳面蝕170萬元。

劉鑾雄妻子甘比。（資料圖片）

甘比2023年底9700萬沽東角道舖、同地段舖再6000萬放售

甘比在2023年底亦有沽出手上其他物業。她以9,700萬元沽出位於銅鑼灣東角道24至26號置安大廈/怡安大廈相連地舖。

在今年初時，以6,000萬元放售同位於東角道的舖位。翻查資料，舖位為22號地舖，對上一次成交為2014年以2.33億元售出，呎價逾56萬元。若以呎價作比較，上述華置舖位目前意向呎價僅約13.1萬元，反映較高峰期低約76%。

放售舖位為東角道22號地舖，目前租客為雪茄專門店。

甘比兩年前4.3億「賣殼」山頂歌賦山里洋房

而在2022年9月，「大劉」贈予甘比的山頂歌賦山里GOUGH HILL RESIDENCES一幢洋房，成功透過俗稱「賣殼」的公司股份轉讓形式，以約4.3億元沽出，成交呎價高達約10萬元。是次成交價更較2009年買入價1.8億元，帳面高出1.38倍或2.5億元。

該洋房為山頂歌賦山里GOUGH HILL RESIDENCES 3B號屋，在2021年10月份推出市場放售，叫價約6億元，洋房實用面積4,299平方呎，連5,314平方呎花園連泳池，另設約1,717平方呎天台，以當時放售價計，每呎叫價高達14萬元，直逼「亞洲樓王」Mount Nicholson洋房最高呎價15.2萬元紀錄。

大劉、甘比兩夫婦近年四度沽貨套現5.888億

綜合上述大劉及甘比兩夫婦近年四次出售旗下資產，合共已套現約5.888億元。