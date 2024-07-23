內地生搶租　白石角海日灣開放式月租1.42萬　呎租51元新高｜多圖

租務旺季重臨，不少內地生趁開學前租樓，當中更有學生不惜擲2.4萬元月租港島兩房單位，另亦有內地生1.42萬元承租白石角開放式單位，呎租約51.4元，創該屋苑同類單位呎租新高價。



內地生1.42萬承租白石角海日灣開放式

美聯物業分行首席高級營業經理賴嘉敏指，有內地生月租1.42萬元承租白石角海日灣II 開放式單位，呎租約51.4元，創屋苑同類單位呎租新高價，涉及為8座中層D室，實用面積約276平方呎。據知，業主2019年以482萬元購入單位，以是次租金計，單位租金回報逾3.5厘。

↓↓白石角海日灣II8座中層D室 ↓↓

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白石角海日灣。

兩內地女生15.6萬元年租大埔廣場兩房

大埔市中心也有內地生租務個案。中原地產高級分區營業經理黃達雄表示，是次租賃成交為大埔廣場2座中層A室，實用面積372平方呎，屬兩房間隔，單位新近以零議價以13,000元租出，呎租約34.9元。

據知，新租客為2名內地女學生，為方便上學及見單位價錢合理，即預繳一年租金方式涉及15.6萬元租入單位。據知，業主於2008年以146萬元購入單位，以是次租金計，單位租金回報逾10.7厘。

大埔廣場。 （呂諾君攝）

內地生2.4萬元租 63 POKFULAM兩房

港島方面同樣租務暢旺。中原地產分行高級資深分區營業經理梁志昌表示，西半山 63 POKFULAM亦錄一宗內地生租樓個案，因擔心遲租租盤短缺，即擲2.4萬元零議價承租上址。

涉及為1座低層F室，實用面積306平方呎，屬兩房間隔，座向南且望學校景。單位放盤不足兩星期租出，單位呎租逾78元。據知， 業主則於2017年以897萬元購入單位，以是次租金計，單位租金回報逾3.2厘。