内地專才「租轉買」620萬接大角咀半新盤蝕讓貨　上手2年損手一球

搶人才政策出台，吸引内地專才到港置業，帶動區內成交。大角咀利奧坊．曉岸一伙兩房單位最新以620萬元沽出，呎價約15,897元。原業主於兩年前一手買入單位，帳面蝕讓一球離場，貶值近一成半。



香港置業高級營業經理林冬盈表示，該單位為利奧坊．曉岸2座中層A室，實用面積約390平方呎，兩房間隔，座向南。據悉，原業主放盤後即吸引外區專才洽詢，最終決定「租轉買」以620萬元買入單位自住，折合呎價約15,897元。

大角咀利奧坊新盤系列。（資料圖片）

一手買入帳蝕100萬

資料顯示，屋苑對上一宗同類二手成交於今年5月促成，單位為高層A室，成交價688萬元， 呎價17,641元。是次成交價較2個月前同類單位低出約10%。

原業主於2022年9月以約720萬元一手購入單位，持貨僅2年，帳面蝕讓100萬元，單位貶值約14%。