元朗單幢樓開放式9800元租出　呎租43元創屋苑新高　貴過太古城！

撰文：李明珠
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踏入暑假，市場對租盤需求大增，租金上升。元朗瑧頤一伙開放式單位最新以每月9,800元租出，呎租42.8元，創屋苑新高。

中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，該單位為瑧頤高層A6室，實用面積229平方呎，開放式間隔。最新以月租9,800元屬同類單位新高，折合每呎租金42.8元，呎租更創屋苑新高。

資料顯示，港島指標屋苑太古城近期平均呎租為39元，即是次單位租金較其高出約9.7%。

3年加租5%

代理指，單位對上一份租約於2021年成交，當時月租為9,300元，單位3年後加租約5.3%。原業主於2019年以422.62萬元一手買入單位，最新租金回報約2.8厘。

元朗瑧頤。（歐嘉樂攝）
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