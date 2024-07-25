捧場客半年内兩度入市屯門寶怡花園 380萬買多間兩房送家人
撰文：李明珠 陳惠娜
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隨著樓價回落，不少買家趁入市門檻降低而增持物業。屯門寶怡花園一伙兩房單位新近以380萬元沽出，呎價7,917元，略低於近期市價。據悉，買家於去年12月曾買入同一座高層單位，因見樓價回落決定再買入多間供家人自住。
祥益地產高級分行經理黃文樂表示，該單位為3座高層H室，實用面積480平方呎，兩房兩廳間隔。單位叫價420萬元放盤，並獲同屋苑分支家庭垂青。據悉，新買家於去年12月已以350萬元買入同座一個較細的兩房單位，因見近期樓價回落，希望趁機買多一間供家人自住。最終雙方經議價後以380萬元成交，折合呎價7,917元。
低同類單位逾一成半
資料顯示，對上一宗同類成交於5月促成，單位面積間隔相同，成交價為450萬元，即是次單位造價較同類低出約15.6%。
原業主則於1995年以約135.5萬元購入單位，持貨29年，帳面獲高達244.5萬，單位升值約1.8倍。
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