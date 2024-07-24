沙田第一城兩房388萬沽　一個月減20萬　十六年升值1.46倍｜多圖

新界區二手樓交投持續暢旺。藍籌屋苑沙田第一城日前有一伙中層兩房戶，以388萬沽出，呎價13,662元。據悉，業主持貨16年累升近1.46倍。



中原地產分行副區域營業經理伍錦基表示，是次成交單位為沙田第一城40座中層F室，原則兩房戶，實用面積284平方呎。單位於上月底以約408萬元叫價放盤，放盤近一個月，新近減價4.9%或20萬至388萬元沽出，呎價13,662元。

↓↓沙田第一城40座中層F室↓↓

持貨16年升值近1.46倍

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為417萬元，而恒生估價則為398萬元。即最新成交價較估價低29萬元及10萬元。

據悉，原業主於2008年1月以158萬元購入單位，持貨至今16年，是次轉手帳面獲利230萬元，單位期內升值近1.46倍。