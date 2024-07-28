有負資產先　抑或有銀主盤先｜湯文亮

有KOL話，現在香港有3.2萬個負資產，有測量師行預計數字會達到10萬，香港地產死得。



我問KOL，負資產是從何而來，或者負資產的前身是什麼，KOL非常清醒話，負資產就是銀行沒收債仔的物業，首先正名為銀主盤，銀行有生殺大權，如果資不抵債，就是負資產，如果銀主盤所欠債務低於物業價格，就唔係負資產，仍然是銀主盤。

KOL解釋得非常清楚，抵讚，於是我再問，按正常情況下．負資產的數字多，抑或銀主盤的數字多，KOL話我當佢儍，問一條咁樣問題，稍為明白銀行借貸規定的人都知道，一定是銀主盤多過負資產，而且仲多好多，因為銀行首先要沒收債仔物業，變成銀主盤，資不抵債才變成負資產，在逆週期措施下，一般持有多個物業的業主，借貸比率很難超過五成，現在樓價比高峰時下跌了25 ％，即使那些業主唔供樓，俾銀行沒收物業，那些物業是銀主盤，並不是負資產，除非資不抵債。

我問KOL知唔知市場上有幾多個銀主盤，KOL話300個，他亦不明白點解只有300個銀主盤 ，可以產生到3.2萬個負資產，這就是關鍵。IMF國際貨幣基金組織亦因為有3.2萬個負資產而關注香港，而事實上擁有那些負資產的人大多數在銀行工作，可以用低息高成數按揭買樓，本身亦擁有相當多資產，即使他們擁有的物業是負資產，他們亦不是一個負資產者，銀行唔好意思將事實講出嚟，令到全世界都誤會香港的經濟在水深火熱之中，有3.2萬個負資產，仲有機會變成10萬，咁樣理解，香港想唔死都唔得。

至於300個銀主盤，亦是一盤流水帳，市場上不斷有新的銀主盤，但同時亦有不少銀主盤被賣走，數目維持在300個已經有一段時間，如果繼續增加，對香港物業市場的確不是一件好事。

【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁

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