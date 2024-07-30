放盤半年無人承接　馬鞍山雅典居劈70萬沽　長情業主30年賺五球

近來不少新盤低價開售令二手樓價受壓，有個別業主微調整吸引買家。近日馬鞍山雅典居有一伙帶車位三房戶放盤半年，累減70萬元，最終以1,030萬元沽出，成交呎價逾1.1萬元。長情業主持貨近30年升值近1.1倍，是次沽出單位勁賺574萬元。



世紀21奇豐物業營業董事黎健峯表示，是次成交單位為馬鞍山雅典居6座高層C室，座向西北享海景，屬三房兩廳間隔，實用面積874平方呎。原業主最初以1,100萬元叫價放盤，放盤半年無獲承接，最終減價至1,030萬元沽出，呎價11,785元。

持貨30年單位升值逾一倍

據悉，原業主於1994年12月以483萬元購入單位連車位，持貨至今近30年，是次轉手帳面獲利547萬元，單位期內升值1.1倍。

位於馬鞍山的雅典居。（維基百科）

較估價低66萬元或高17萬元

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為1,096萬元，而恒生估價則為1,013萬元。即最新成交價較估價低66萬元或高17萬元。

另參考屋苑對上同類成交單位為3座低層B室，實用面積相同，於上個月以898萬元沽出，實用呎價10,275元，即反映成交單位一個月內較同類成交單位升值132萬或14.7%。