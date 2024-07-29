居屋業主賣樓移民　彩蒲苑一房298萬沽　5年轉手帳蝕三成｜多圖

二手市場疲弱，上水居屋彩蒲苑有移民業主以298萬元沽原則一房單位，持貨5年轉手帳面蝕讓130萬元或貶值30.4%。



業主移民賣樓 新買家為家庭客

美聯物業首席助理聯席董事王子超表示，是次成交為上水居屋彩蒲苑B座中層1室，實用面積363平方呎，屬原則一房間隔。原業主移民賣樓，最初以318萬元叫價放盤，新近終以298萬元沽出，呎價8,209元。至於新買家為區內分支家庭客。

↓↓居屋彩蒲苑B座中層1室↓↓

低估價最多6.3%

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為313萬元，而恒生估價則為318萬元。即最新成交價較估價低出4.8%至6.3%。

另參考同類成交單位屬彩蒲苑B座中層1室，實用面積相同，低是次成交單位7層，於去年10月以318萬元沽出，反映同類成交單位9個月跌價20萬元或6.3%。

轉手帳蝕130萬

據知，原業主於2019年以428萬元買入單位，持貨至今5年，是次轉手帳面蝕讓130萬元，單位期內貶值30.4%。