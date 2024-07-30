九龍站豪宅撻訂重售　5個月賣平150萬　買家因呢樣被殺4球訂金！

市場錄得二手豪宅撻訂重售個案，原業主殺訂後心態放軟減價沽貨。九龍站上蓋君臨天下一伙三房單位最新以3,450萬元成交，呎價32,485元。單位原於今年2月售出，惟其後內地買家撻訂棄購，事隔數月後業主成功重售，最終造價較撻訂前賣平150萬元，減幅約4%。



市場消息指，該單位為君臨天下3座高層C室，實用面積1,062平方呎，三房間隔。單位最初叫價3,850萬元放盤，於今年2月時曾獲新買家以3,600萬元承接，但該買家其後撻訂，原業主收回單位重售。

最終直至近日業主成功再以3,450萬元沽出，累減400萬元，呎價32,485元。最新造價亦較撻訂前賣平150萬元，售價下調4%。

九龍站上蓋有多個豪宅屋苑。左起為漾日居、凱旋門、君臨天下。（蔡偉南攝）

内地買家或遭殺訂360萬

代理透露，撻訂的買家為内地客，估計因「抬唔到錢」來港才導致交易失敗。預計買家遭殺訂5%至10%，按當時成交價計算即介乎180萬至360萬元。

原業主則於2004年以1,372萬元買入單位，持貨20年，是次交易帳面獲利2,078萬元，升值1.5倍。