運動員奪六球獎金　買樓是好選擇？　上屆入市硬食3成跌浪｜燈神

巴黎奧運進行得如火如荼，今屆香港運動員表現理想，整個賽事至今進行一半賽程，目前已經奪兩金兩銅佳績，創出歷來最好表現，可喜可賀！奪得獎牌固然開心，而且今屆獎金更加較上屆豐厚，獎金水平更是全球第一，金牌運動員可獲獎金600萬元，遠超全球其他國家，較排第二位的以色列高出近3倍。



香港地樓價貴、上車難個個都知，由於今次奧運獎金豐厚，因此市場上已有不少人士搶先為一眾精英運動員計數，開始幫一眾運動員物色搵樓買個安樂窩。雖然社會把買樓這個話題炒到熱哄哄，不過燈神腦中產生一個疑問「買樓真係好選擇嗎」。



四球可FULL PAY啟德跑道區新盤

近日市場上有不少媒體都有提到，高達600萬元的運動員獎金，絕對足夠在香港置業。如果以最近期市況來看，可以買到正在銷售中的啟德跑道區新盤柏蔚森，該盤近期推出一房折實售價平過四球，即FULL PAY買完仲有兩球落袋。

火炭新盤鄰近體院 便利運動員

如果想買鄰近運動員訓練基地香港體育學院的沙田區，想買新樓就可以考慮火炭站旁的星凱‧堤岸，由該盤前往香港體育學院僅僅只需要11分鐘步程，相當便利運動員前往訓練。睇返該盤單位資料，實用面積259方呎開放式戶，折實售價低於600萬元，即係金牌運動員同樣可以一筆過FULL PAY。

江旻憓歷史性在巴黎奧運奪金。（路透社）

私樓樓價指數較高峰累挫27%

雖然獎金水平貴為全球第一，不過燈神心中存有一個疑問「買樓真係好選擇嗎」。相關疑問並非因為燈神眼紅運動員獎金豐厚，可名成利就輕鬆上車，燈神認為一眾靠汗水辛苦打拼的運動員，絕對值得獲得該筆獎金。

但係樓市狀況已陷入近年低谷已是人所共知的事實，燈神又再搬一堆數字給大家看看。目前中原CCL樓價指數約140點，較歷史高峰2021年8月初約191點，累挫約27%，即係話全港住宅平均都錄如此跌幅。

私樓樓價連跌9個月，重回7年前水平，社會關注新一份財政預算案會否將調控樓市措施，會否減「辣招」、甚至完全撤辣。（蘇煒然攝）

張家朗於巴黎奧運蟬聯金牌‧（01體育記者袁志浩攝）

乒乓女將杜凱琹上屆奧運後970萬入市

舉例說，上屆東京奧運會贏得乒乓球女子團體賽銅牌的杜凱琹，當時奧運會完結兩個月後，在2021年10月以約970萬元購入火炭星凱‧堤岸一伙兩房單位。

硬食樓市跌浪 料已蒸發兩球

當時中原CCL樓價指數依然處於高位，高達186點，不過近兩至三年樓價已持續下挫，目前指數降至140點，累挫約25%。若以同期大市跌幅25%計算，杜凱琹所持的單位，目前市值已經大幅降至約727萬元，帳面貶值242萬元。

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羽毛球女獎謝影雪同樣鍾情火炭新盤

至於在東京奧運殺入羽毛球混雙銅牌戰、而巴黎奧運殺入8強的香港羽毛球運動員謝影雪，據悉在上屆東京奧運完結後，亦對該火炭新盤十分有興趣，當時更獲發展商於售樓廠接待，聽聞亦已買入該盤做業主，惟詳情就難以確認。假若當時謝影雪入市，其實同樣都要面對香港樓價大幅下挫四分之一的嚴峻情況。

香港羽毛球運動員謝影雪在2021年被拍到現身沙田樓盤「星凱．堤岸」的售樓處，獲發展商高層接待。（資料圖片）

個別地產代理、發展商唱淡樓市挫一成

雖然目前金牌運動員所獲的獎金為全球第一，但燈神認為，目前香港樓市狀況差勁，不少地產界人士更預期樓價將會持續向下，近日更有個別地產代理、發展商睇淡大市料香港今年樓價大挫10%。目前本港息口處於高水平，是否需要獎金投入在香港樓市、磚頭之中，燈神認為絕對值得商榷。

燈神睇返過往十多年、二十年樓市不斷攀升，一般市民都成功搭上資產升值的「順風車」，由樓市中致富成為百萬富翁、千萬富翁，令香港社會一直形成一種「香港核心精神是買樓」的怪現象。

「買樓香港核心精神」成怪現象 勿讓精英運動員變樓奴

不過目前樓市狀況已經撤底改變，樓價指數由高位回落接近三成，相信樓市短期內都不會有回升至高峰的跡象，既然如此又何必還繼續以昔日心態，迫使我們一班精英運動員去購買正在貶值中的磚頭，倒不如讓他們更專心地進行訓練，不要讓他們成為「樓奴」。

此外，7月底金管局公佈咗最新負資產數字，截至2024年第二季末負資產宗數為30,288宗，雖然較第一季32,073宗減少5.5%，不過依然處於過去20年的高位。