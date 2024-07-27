廖孖記自用舖市值高峰腰斬　蒸發15萬樽腐乳　收租都救唔返｜燈神

百年腐乳老店「廖孖記」出現食安風波，其後廖孖記第四代傳人自爆一直聲稱香港製造的「廖孖記」是買入白腐乳，最終事件演變為「誠信」問題，引起全港關注。對於百年老牌最終黯然結業倒下，燈神都覺得有點可惜，選擇結業對這個品牌是否一個好選擇呢？



全幢取名「廖孖記樓」 尚餘地舖、4樓持有

以燈神所知，廖孖記位於油麻地閩街1至7號的舖位為自置物業，所以做咁多年都唔洗擔心交租問題。聽聞廖孖記老闆娘早年仲係訪問中透露，全幢六層高的大廈都係其家族早年買入自行重建，所以正門就掛上「廖孖記樓」的招牌，而且更在大廈多個單位外牆印上「腐乳王」、「廖孖記」的繪畫。

不過燈神睇返資料，其實廖孖記樓的單位，部份已經出售，即係業權已拆售，目前廖孖記所持有的單位僅僅尚餘地下的自用舖位，以及樓上4樓單位。

近日捲入腐乳蠟樣芽孢桿菌超標風波的百年老字號廖孖記腐乳宣布結業。其油麻地地舖已拉閘，閘上及門前貼上「結業」、「停止營業」字句。（黃浩謙攝）

巷仔單邊、高峰期舖價市值3000萬

燈神向來都相當關注舖市走勢，最近同熟識舖市行情的資深代理老友傾開計，老友就話原來廖孖記果個自用地舖，舖位位處巷仔單邊，價值較高，因此在高峰期舖價高達逾3,000萬元！

大市回落舖價腰斬一半！

不過代理話，近兩年整個樓市都正在走下坡，各類型物業包括住宅、工商舖等投資物業通通都出現大幅跌價，廖孖記的自置舖位理所當然都跟隨大市回落，保守估計舖價已經大跌一半，市值或許只餘下1,500萬元。

廖孖記腐乳近日捲入腐乳蠟樣芽孢桿菌超標風波。（黃浩謙攝）

市值租金5萬 若出租一年收租60萬

事實上，燈神都留意到在廖孖記突然結業後，市場上都有不少代理瞄準舖位，部份代理就話該品牌所在的油麻地閩街，過去多年甚少有舖位買賣成交個案，所以就難以參考相關舖價，不過就預計若廖孖記自用舖推出市場放租，市值租金可達5萬元，即係一年收租約60萬元。

過去數年息口環境已經急升不少，整體樓價回落也帶動租金回報上揚，若果把上述廖孖記舖位租金回報與近期定存息口約4厘看齊，上述舖位市值又的確大約1,500萬元。意味收租都收返25年先能夠補返舖位貶值的差價。

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舖價大插水相等於15萬樽腐乳

自用舖位市值大跌一半，即跌價高達1,500萬元，以100元一樽「廖孖記腐乳」，相等於15萬樽腐乳。雖然只是帳面上的損失，但對於廖氏一家相信都好傷，心理上唔多唔少都會受到影響。

廖孖記第四代傳人廖晃業早前向大眾鞠躬。（鄭子峰攝）

舖位鄰近垃圾房 賣樓勢被鋤價

而且更加需要留意，這家百年老字號廖孖記已經決定唔做，早前突然宣佈結業，試問掉空、交吉的舖位又點會升值呢？目前地產代理估計市值大約1,500萬元，若果廖氏要賣舖，睇嚟都會被鋤價不少，而且舖位旁邊仲係市政大樓的地下垃圾房，燈神相信要賣舖套現都好難。

收租度日倒不如東山再起

所以燈神覺得廖孖記決定停業，睇嚟都未必係最佳做法，生意追唔返，舖位價值又升唔返，或者只能收租度日。如果情況不理想，倒不如考慮重新出發，東山再起，不過就記得要老老實實，始終做生意「誠信」最重要！燈神相信香港人都會重新接納。

7月17日食安中心再公布，廖孖記另一樣本亦含菌量超標，今次更是12倍。（TVB《東張西望》YouTube截圖）