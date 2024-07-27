廖孖記自用舖市值高峰腰斬 蒸發15萬樽腐乳 收租都救唔返｜燈神
百年腐乳老店「廖孖記」出現食安風波，其後廖孖記第四代傳人自爆一直聲稱香港製造的「廖孖記」是買入白腐乳，最終事件演變為「誠信」問題，引起全港關注。對於百年老牌最終黯然結業倒下，燈神都覺得有點可惜，選擇結業對這個品牌是否一個好選擇呢？
全幢取名「廖孖記樓」 尚餘地舖、4樓持有
以燈神所知，廖孖記位於油麻地閩街1至7號的舖位為自置物業，所以做咁多年都唔洗擔心交租問題。聽聞廖孖記老闆娘早年仲係訪問中透露，全幢六層高的大廈都係其家族早年買入自行重建，所以正門就掛上「廖孖記樓」的招牌，而且更在大廈多個單位外牆印上「腐乳王」、「廖孖記」的繪畫。
不過燈神睇返資料，其實廖孖記樓的單位，部份已經出售，即係業權已拆售，目前廖孖記所持有的單位僅僅尚餘地下的自用舖位，以及樓上4樓單位。
巷仔單邊、高峰期舖價市值3000萬
燈神向來都相當關注舖市走勢，最近同熟識舖市行情的資深代理老友傾開計，老友就話原來廖孖記果個自用地舖，舖位位處巷仔單邊，價值較高，因此在高峰期舖價高達逾3,000萬元！
大市回落舖價腰斬一半！
不過代理話，近兩年整個樓市都正在走下坡，各類型物業包括住宅、工商舖等投資物業通通都出現大幅跌價，廖孖記的自置舖位理所當然都跟隨大市回落，保守估計舖價已經大跌一半，市值或許只餘下1,500萬元。
市值租金5萬 若出租一年收租60萬
事實上，燈神都留意到在廖孖記突然結業後，市場上都有不少代理瞄準舖位，部份代理就話該品牌所在的油麻地閩街，過去多年甚少有舖位買賣成交個案，所以就難以參考相關舖價，不過就預計若廖孖記自用舖推出市場放租，市值租金可達5萬元，即係一年收租約60萬元。
過去數年息口環境已經急升不少，整體樓價回落也帶動租金回報上揚，若果把上述廖孖記舖位租金回報與近期定存息口約4厘看齊，上述舖位市值又的確大約1,500萬元。意味收租都收返25年先能夠補返舖位貶值的差價。
舖價大插水相等於15萬樽腐乳
自用舖位市值大跌一半，即跌價高達1,500萬元，以100元一樽「廖孖記腐乳」，相等於15萬樽腐乳。雖然只是帳面上的損失，但對於廖氏一家相信都好傷，心理上唔多唔少都會受到影響。
舖位鄰近垃圾房 賣樓勢被鋤價
而且更加需要留意，這家百年老字號廖孖記已經決定唔做，早前突然宣佈結業，試問掉空、交吉的舖位又點會升值呢？目前地產代理估計市值大約1,500萬元，若果廖氏要賣舖，睇嚟都會被鋤價不少，而且舖位旁邊仲係市政大樓的地下垃圾房，燈神相信要賣舖套現都好難。
收租度日倒不如東山再起
所以燈神覺得廖孖記決定停業，睇嚟都未必係最佳做法，生意追唔返，舖位價值又升唔返，或者只能收租度日。如果情況不理想，倒不如考慮重新出發，東山再起，不過就記得要老老實實，始終做生意「誠信」最重要！燈神相信香港人都會重新接納。