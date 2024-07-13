綠置居樓王「連環不幸」　大堂變水舞間、恐浸壞𨋢百萬維修｜燈神

今年2月份入伙、有綠置居樓王之稱鑽石山站上蓋居屋啟鑽苑，近期入伙頻頻出事，6月初曾經發生垃圾房起火事件，7月份又出現地下大堂變成「水舞間」，令到居民憂慮整壞升降機。



對於綠置居樓王啟鑽苑入伙僅僅大半年，卻出現「連環不幸事件」，燈神都十分不解、深感遺憾，難道整個居屋的手工質素如此差劣？今次大堂變「水舞間」，更出現5部升降機被淹的情況，燈神就此問過資深驗樓師詹Sir，如果情況嚴重，一部電梯的維修費已經要逾百萬元，所以日後必須要注重維修情況。



啟鑽苑連環出事，早幾日7月8日啟湖閣地下大堂近信箱位置天花板流出大量水，淹浸大堂影響保安更亭及升降機位置，令一眾居屋擔心「浸壞𨋢」。

房署：食水缸排水管「漏水」、引致水浸 5部升降機無受損

隔咗三日之後，房署終於回覆解釋，署方就話當日早上第5座啟湖閣因清洗天台食水缸，需要排清缸內食水，期間經過地下大堂天花的食水缸排水管「漏水」，引致大堂一度水浸。但慶幸最終房署經檢查後，5部升降機證實均無受損，同時會責成承辦商於清理積水後，重裝及加固有關喉管的接駁口。

啟鑽苑周一（7月8日）出現「水舞間」，淹浸大堂，居民憂升降機受損。（Cherie Wong提供）

啟鑽苑周一（7月8日）上演「水舞間」，大堂近信箱位置天花板流出大量水，淹浸大堂影響保安更亭及升降機位置。（林幸言攝）

詹Sir拆解「爆水管」五大成因

對於房署解釋話係「漏水」，但燈神睇返當日段片，基本上如同外界所言如同「水舞間」，如何演繹相關情況，燈神就不便作出評語。其實燈神只想提醒一下，水淹升降機其實好大件事，如果嚴重隨時要花費過百萬做維修。燈神就此向資深驗樓師詹Sir討教。

詹Sir就解釋話，啟鑽苑情況好似係地下大堂「爆水管」，大量水湧出大堂，電梯底都出現水浸。佢就話水喉爆破通常有有不同原因，可能包括人為性捐壞、物料殘舊、材料疲勞、手工不善，以及設計錯誤等五個原因。

詹Sir話似「爆水管」 料喉碼不穩固、緊密性不足

不過啟鑽苑是入伙不足一年的居屋，他認為可以排除人為性損壞、物料殘舊、材料疲勞、設計錯誤的可能性，因此相信和施工期間手工出現問題有關。詹Sir就估計，主要因為牢固喉管的喉碼不穩固，接駁位置緊密性不足，又或者用錯材料等，都可能造成喉管在入伙後短時期爆破。

資深驗樓師詹濟南（詹Sir）。（資料圖片）

修理電梯底水浸過機件昂貴 一部電梯隨時過百萬

而今次爆破水之大，足以令幾個電梯底水浸，詹Sir就話根據過往經驗，修理電梯底水浸過的機件非常昂貴，一部電梯都可能超過百萬港元，小業主們都要留神要否分擔這份維修費用。詹Sir仲提醒一句，如「爆水管」是鹹水的話，維修費用將會更高。

保修期內料由總承建商負責

不過又要留意一下啟鑽苑的入伙時間，如入伙仍在保修期間，這費用應由大業主（即房屋署）負責，相關費用轉嫁到總承建商。即使過了保修期，這損壞位置，位處公家地方，應由管理公司透過保險來處理維修費用，若真的有工程進行損及水管，施工的承建商可透過保險公司處理維修費用。

啟鑽苑周一（8日）上演「水舞間」，大堂近信箱位置天花板流出大量水，淹浸大堂影響保安更亭及升降機位置。（馬耀文攝）

啟德新樓曾爆水喉水浸電梯 業主一度被索賠償百萬

事實上，燈神都記得大約兩年前，亦有私樓業主因為爆水喉而被管理處索賠100萬元。當時啟德新晉屋苑「天寰」有業主買入屋苑一伙樓價過千萬的住宅單位，不過有一日朋友來訪發現門口有一攤水，於是立即通知管理處，而管理處曾派人手持掃把來掃水，未有即時關水錶房掣。而相隔約一小時後管理處再次尋找業主告知水錶房內的水管破裂，屬業主單位，管理處不會負責，於是翌日業主自行找水電師傅維修。

最終由發展商承擔全數賠償

惟再隔數天後，業主再次接到管理處電話，被告之因為水管屬業主單位，而當日水管破裂導致水浸令電梯壞了，業主需要負上責任，而維修費用達至六位數字，接近百萬，一臉錯愕的業主原先以為維修電梯應該只需要花貴約萬元，豈會估計到要過百萬。不過最終由發展商承擔全數賠償。