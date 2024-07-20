農夫「山泉」水 呃埋消委會　自己打擦邊球 還要人家致歉？｜燈神

香港人除咗日日關注樓市之外，對於日常食用的產品都會非常留神。近期罕有出現一場獨特的中港大戰，事關消委會喺最新一期《選擇》月刊測試多款樽裝水，當中發現兩大品牌「百歲山」及「農夫山泉」的溴酸鹽含量達歐盟上限，引起市民關注。其中「農夫山泉」隨即反擊兼發出律師信要求消委會澄清道歉！最終消委會就在周四「跪低」發出新聞稿致歉，並再重申產品可以安全飲用，而且重新評分後，該樣本的整體表現由4.5星上調至5星。



「農夫山泉」易令人誤會為「礦泉水」？

雖然件事暫時告一段落，不過燈神留意到，其實「農夫山泉」一直以來的營銷手法都有一些爭議。首先講一講該品牌的營銷手法，純粹「農夫山泉」四隻字，一眼望落去就讓消費者有一種「山泉」、「泉水」形象。

燈神認為上述情況好易令人誤會以為該品牌產品是「礦泉水」，可能也因為以上緣故，令到消委會都「被佢呃咗」，所以瓶裝水產品測試報告，咪當咗「農夫山泉」產品係「天然礦泉水」，而非以「蒸餾水和純淨水」作檢測。值得留意，對於溴酸鹽的限制，「天然礦泉水」的要求是更為嚴格。

改列獨立類別「飲用天然水」、重新評分

因此消委會所發出的澄清，都有提及消委會與「農夫山泉」代表會面作深入交流後，先了解到有關產品的性質，而且仲改列為一獨立類別「飲用天然水」並重新評分。

部份內地網民認為農夫山泉「自己打擦邊球，還要人家致歉」。

內地網民指農夫山泉「打擦邊球」

事實上，燈神睇返網絡上的各項留言，其實部份網民都有所誤會。個別內地網民更在網絡平台上表示「一直以為農夫山泉是天然礦泉水，沒想到居是飲用天然水」，亦有人網民認為該品牌「自己打擦邊球，還要人家致歉」。感覺上一班網民好似認為品牌一方都有一定程度的責任。

部份內地網民表示，「一直以為農夫山泉是天然礦泉水，沒想到居是飲用天然水」。

僅少數心水清網民了解農夫山泉各水類產品

不過都有心水清的網民表示，其實農夫山泉網站都有提到旗下水類產品劃分為「飲用天然水」、「飲用純淨水」、「天然雪山礦泉水」，但當然一般市民就未必識得辦識各類產品。

部份心水清的內地網民了解農夫山泉各種水類產品。

農夫山泉網站為旗下產品分類，包括「飲用天然水」、「飲用純淨水」、「天然雪山礦泉水」。（農夫山泉網頁資料）

形容為「大自然的搬運工」 十年前曾現品質風波

此外，「農夫山泉」亦很懂得運用廣告深入民心，燈神對於他們一句「我們不生產水，我們只是大自然的搬運工」特別印象深刻，一句廣告令人感覺樽裝水內全是天然無污染水質，非常健康。

雖然廣告字句優美，消費者最關注的水質情況，其實過去也有出現小風波。在2013年曾有消費者投訴所購買多瓶未開封農夫山泉380ml飲用天然水中，出現黑色不明物。其後農夫山泉通過其官方微博回應稱獲悉此事後，已將相關產品送檢第三方權威檢測機構，結果顯示符合國家各項安全指標。

權威檢測機構確認安全 網上卻現「中國飲用水之殤」文章

不過隨後網絡上就出現了一個名為「中國飲用水之殤」的文章，羅列出過去近十年的中國水污染事件。至於有什麼寓意，燈神就不胡亂猜測，或許都反映到內地民眾對於日用水的憂慮。

內地民眾多年來一直關心內地水質情況，網上更有文章以「中國飲用水之殤」為名，羅列出過去近十年的中國水污染事件。

農夫山泉以「我們不生產水，我們只是大自然的搬運工」作為宣傳標語。

早年水仙花實驗宣稱「純淨水對人體健康無益」

至於這名惹火「農夫」與一眾內地飲料企業亦有風波。睇返昔日資料，追溯至2000年，當時「農夫山泉」曾經通過「水仙花」實驗，證明用純淨水澆灌水仙花的生長速度比天然水的慢。農夫山泉創始人、董事長兼總經理鍾睒睒就對外宣布，因「科學實驗證明純淨水對人體健康無益」，農夫山泉不再生產純淨水，只生產天然水。

娃哈哈、樂百氏、景田等聯合聲明 農夫山泉曾被罰款20萬

結果上述實驗，就刺激到一眾同行，其他生產瓶裝水的企業，如娃哈哈、樂百氏、景田等69家企業聯合當時就發表聲明，水仙花實驗是對「消費者的愚弄和誤導」，認為農夫山泉「用偷梁換柱、偽科學的手段從整體上否定和貶低純淨水」，是不正當競爭。最終農夫山泉被罰款20萬元。

胡潤研究院公布2024年胡潤全球富豪榜，當中農夫山泉創辦人鍾睒睒連續4年成為中國首富，以4,500億元人民幣（下同）的財富排在全球第21位。（vcg）

農夫山泉早年透過水仙花實驗，宣稱「純淨水對人體健康無益」，最終被罰款20萬元。

市傳消委會澄清致歉前 與農夫山泉高層保持溝通

而近日「農夫山泉」大戰消委會，最終消委會事隔三日就發聞稿道歉。燈神就收到一個消息，原來消委會發澄清聲明前， 一直與農夫山泉高層管理層有溝通，而農夫山泉方面都有進一步提供更多資料，最終事件告一段落。

（農夫山泉）