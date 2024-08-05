豐泰銅鑼灣CUBUS銀座式商廈放售　市值14億

高力及第一太平戴維斯獲委託為聯合獨家代理出售銅鑼灣開平道1號CUBUS全幢物業，意向書截標日期為今年10月8日正午12時正。據了解，該物業由豐泰地產投資持有，目前市值約14億元。



物業座落於銅鑼灣開平道，為一幢25層高之銀座式商廈；地盤面積約4,048平方呎，總建築面積約67,886平方呎，平均建築面積由2,657至3,574平方呎，層與層之間的高度約3.8至5.0米，樓層負重量約5kPa；此外，大廈內備有3部觀光升降機及1部設有獨立入口貨運升降機，以便商戶使用。

距離銅鑼灣站約5分鐘步程

高力香港資本市場及投資服務部主管翟聰表示，物業位於銅鑼灣希慎商業區內，附近圍繞多幢著名甲級商廈、零售酒店等，為區內另一黃金商業地段，距離港鐵銅鑼灣站約5分鐘步程。

銅鑼灣開平道1號CUBUS全幢銀座式商廈。

可作零售餐飲、寫字樓

第一太平戴維斯投資部首席資深董事温武忠表示，CUBUS落成於2010年，曾獲得亞太房地產大獎 (Asia Pacific Property Awards) 的最佳零售建築項目 (Best Retail Architecture)之殊榮。大廈以近180度落地玻璃外牆設計，入口設有戶外大型電子屏幕及外牆矚目戶外廣告位置，現時租戶大多以國際知名餐廳、消閒娛樂為主，部份單位更設有露台。

物業屬黃金商業地段，為區內罕有全幢銀座式商廈放盤。該類物業不僅可作零售餐飲用途外，更可作寫字樓之用。