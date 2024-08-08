「三球」有找進駐北角　渣華道嘉富大廈兩房270萬沽　創十年新低

港島區樓齡40年的單幢舊樓細單位，成交價跌穿「三球」。北角渣華道嘉富大廈一伙實用面積僅約222平方呎的細單位，以270萬元沽出，為該廈過去十年新低價。



美聯物業高級營業經理謝國安表示，上述低價成交價為嘉富大廈低層B室單位，實用面積約222平方呎，原則屬細兩房，由於單位銀碼相宜，故獲上車用家鍾情，以270萬元承接，折合實用呎價約12,162元。

↓↓嘉富大廈低層B室單位↓↓

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北角渣華道嘉富大廈低層B室圖則，實用面積約222平方呎，原則屬兩房。

事實上，該廈在2022年11月已經跌穿「三球」，當時一伙高層D室，實用面積196平方呎，以288萬元沽出，呎價14,964元。而翻查資料，該廈上一個低位為2014年3月，當時一伙低層C室以243.8萬元沽出。

位於北角渣華道196至202號的嘉富大廈，於1984年落成，樓齡約40年，提供88個單位。由於物業位處市區，交通方便，而且放盤單位入場費吸引，故獲上車用家垂青。

北角渣華道196至202號嘉富大廈於1984年落成，樓齡約40年。（代理相片）

北角渣華道196至202號嘉富大廈於1984年落成，樓齡約40年。（代理相片）

北角渣華道196至202號嘉富大廈於1984年落成，樓齡約40年。（代理相片）