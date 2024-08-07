將軍澳居屋王三房664萬蝕沽　綠表呎價都要1.1萬　3年損手50萬

蝕讓潮蔓延至未補地價居屋。將軍澳居屋王寶盈花園一伙三房單位，最新以663.8萬元未補地價沽出，呎價11,235元，貼近私樓水平。原業主於3年前以710萬元高位買入，帳面蝕讓46.2萬元，單位貶值約7%。



市場消息指，該單位為寶盈花園6座高層D室，實用面積591平方呎，三房間隔。原業主於年初叫價673萬元未補地價放盤，已較買入價低出37萬元，最新再度減價至664萬元沽出，折合呎價11,235元。

屋苑屬區内最貴未補地價居屋

資料顯示，寶盈花園為全港首個智能居屋屋苑，是將軍澳區綠表成交價最高的居屋屋苑。對上一宗同類成交於上月促成，單位為2座高層B室，面積間隔相同，成交價603萬元，折合呎價10,203元。

原業主於2021年1月以710萬購入單位，持貨3年，帳面蝕讓46萬元，期内貶值6%。

將軍澳寶盈花園。

寶盈花園。（李琬瑩攝）

寶盈花園。（馬煒傑攝）