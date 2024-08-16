又一村洋房2900萬沽　呎價1.6萬創16年新低　持貨14年都蝕1球半走

樓價下跌，早年買入的單位亦難逃蝕讓。九龍塘又一村康豪苑一伙洋房最新以2,900萬元沽出，呎價16,487元，創屋苑逾16年新低。據知，原業主為香港知識產權交易所聯合創始人之一的凌嘉蓮，持貨至今近14年，是次轉手帳蝕150萬。



市場消息指，該單位為康豪苑雙號洋房，實用面積1,759平方呎，三房間隔，外望樓景。原業主最初叫價3,600萬元放盤，其後一度減價至3,200萬元，但未獲承接。單位持續降價，直至近日獲新買家議價以2,900萬元成交，合共累減700萬元近2成，折合呎價16,487元。

呎價創16年新低、帳蝕150萬離場

資料顯示，屋苑二手成交稀少，過去16年僅錄得5宗成交個案，呎價均高於是次單位，可見是次單位成交呎價創屋苑多年新低。

又一村康豪苑。

原業主為香港知識產權交易所聯合創始人凌嘉蓮

另據資料指，單位於早於2010年10月以公司名義買入，涉及為「金權發展有限公司」，其中一名公司董事為凌嘉蓮（LING, LAUSARA），與香港知識產權交易所聯合創始人、執行董事及行政總裁凌嘉蓮同名，料為同一人。

換言之，凌嘉蓮持貨至今近14年，是次轉手帳面蝕讓150萬元，單位期内貶值4.9%。