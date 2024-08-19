市場憧憬減息　沙田第一城周末兩日5伙成交　兩房362萬沽蝕一球半

市場憧憬美國九月減息，有買家偷步入市。沙田第一城過去周末共錄5宗成交， 8月至今暫錄10宗二手成交。當中最新有兩房單位新近以362萬元沽出，上手持貨3年帳蝕近一球半離場。



中原地產分行副區域營業經理伍錦基表示，是次成交為沙田第一城5期51座中層D室，實用面積304平方呎，屬兩房間隔，座向東北，可望內園。據知，原業主於今年6月初以450萬元叫價放盤 ，新近以362萬元沽出，呎價11,908元。

沙田第一城。

低網上銀行估價逾一成

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為417萬元，而恒生估價則為408萬元。即最新成交價較估價低11.3%至13.2%。參考同類成交單位屬48座低層H室，實用面積304平方呎，同屬兩房，於8月以385萬元沽出，呎價12,664元。

持貨3年帳蝕近一球半

至於，原業主於2021年4月以510萬買入，持貨至今3年，是次轉手帳面蝕讓148萬元，單位期內貶值29%。伍錦基補充指，沙田第一城8月暫錄10宗二手成交，成交平均呎價13,130元。